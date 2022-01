Образ жизни, соматические болезни, генетика — основные факторы, от которых зависит здоровье сердечно-сосудистой системы. Огромное значение имеет и экологическая обстановка, в которой мы проживаем, и качество питания. И если на какие-то обстоятельства мы повлиять не в силах, то для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужно сделать все возможное.

© Depositphotos

Швейцарские ученые определили список продуктов, полезных для сердца и сосудов. Примечательно и то, что единой подходящей всем диеты не существует. Правильное меню составляется комбинированием нужных организму продуктов. В данной статье редакция «Со Вкусом» рассмотрит, что и в каких пропорциях есть мужчинам и женщинам любых возрастов, чтобы поддерживать здоровье.

Какие продукты полезны для сердца и сосудов?

Если человеку не хватает кислорода, начинаются проблемы у всех систем организма. Больше всего страдает сердечно-сосудистая. Для ее работы очень важен оксид азота, который поддерживает здоровье сердца и регулирует давление. Чтобы быть активным и сильным, запоминайте эти 22 продукта и комбинируйте их по своему вкусу:

Кешью, грецкие и миндальные орехи. Салатная зелень. В особенности руккола, шпинат и салаты сортов мангольд, фриллис, романо. Темная зелень: петрушка и укроп. © Depositphotos Сельдерей — кладезь витаминов В и С. 5. Молодая капуста. Покупайте домашнюю. Тепличная капуста из супермаркетов обычно переполнена нитратами. Цикорий как отличная альтернатива кофе. © Depositphotos Лук-порей. В нем уйма незаменимых микроэлементов. Намного полезнее обычного лука. Свекла и ее ботва снижает риск развития инсульта. Фенхель — отличный помощник в снижении артериального давления. Морковь лучше всего укрепляет иммунитет. Брокколи, пекинская и цветная капуста. © Depositphotos Репа богата клетчаткой и антиоксидантами. Она является достаточно сильным средством для лечения заболеваний сердца. Арбуз предотвращает развитие болезней, вызванных отложениями холестерина. Редис играет одну из главных ролей в профилактике инфаркта, ишемической болезни сердца и тромбофлебита. Гранатовый сок улучшает состояние организма, очищая от токсинов. Огурцы. Этот овощ замечательно расщепляет сахарозу. Бананы. Богатый калием фрукт активно участвует в регуляции артериального давления. Апельсины стабилизируют сердечный ритм. При регулярном употреблении вырабатывается «полезный» холестерин, защищающий от расширения вен. Белковые продукты, богатые на аргинин. Это говядина, морская рыба. Яйца. Содержащийся в них витамин Е обладает противоопухолевым действием. © Depositphotos Водоросли и спирулина — настоящий суперфуд. Сыры и молочные продукты богаты кальцием. Семечки являются источником здоровых моно- и полиненасыщенных жиров. Если съедать по 100 г ядер в день, можно предупредить атеросклероз.

В большей степени предотвратить болезни сердца помогает бережное отношение к своему физическому и эмоциональному здоровью. Поэтому ко всему подходите с умом: если пережили стресс — отдохните, если «тяжело» питались — сделайте разгрузочный день и пересмотрите свой рацион. По возможности уберите из своей жизни все вредные привычки. Прочтите также как приготовить знаменитую пасту Амосова.

The post Какие продукты полезны для сердца и сосудов appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!