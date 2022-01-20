Образ жизни, соматические болезни, генетика — основные факторы, от которых зависит здоровье сердечно-сосудистой системы. Огромное значение имеет и экологическая обстановка, в которой мы проживаем, и качество питания. И если на какие-то обстоятельства мы повлиять не в силах, то для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужно сделать все возможное.
Швейцарские ученые определили список продуктов, полезных для сердца и сосудов. Примечательно и то, что единой подходящей всем диеты не существует. Правильное меню составляется комбинированием нужных организму продуктов. В данной статье редакция «Со Вкусом» рассмотрит, что и в каких пропорциях есть мужчинам и женщинам любых возрастов, чтобы поддерживать здоровье.
Какие продукты полезны для сердца и сосудов?
Если человеку не хватает кислорода, начинаются проблемы у всех систем организма. Больше всего страдает сердечно-сосудистая. Для ее работы очень важен оксид азота, который поддерживает здоровье сердца и регулирует давление. Чтобы быть активным и сильным, запоминайте эти 22 продукта и комбинируйте их по своему вкусу:
- Кешью, грецкие и миндальные орехи.
- Салатная зелень. В особенности руккола, шпинат и салаты сортов мангольд, фриллис, романо.
- Темная зелень: петрушка и укроп.
- Сельдерей — кладезь витаминов В и С. 5. Молодая капуста. Покупайте домашнюю. Тепличная капуста из супермаркетов обычно переполнена нитратами.
- Цикорий как отличная альтернатива кофе.
- Лук-порей. В нем уйма незаменимых микроэлементов. Намного полезнее обычного лука.
- Свекла и ее ботва снижает риск развития инсульта.
- Фенхель — отличный помощник в снижении артериального давления.
- Морковь лучше всего укрепляет иммунитет.
- Брокколи, пекинская и цветная капуста.
- Репа богата клетчаткой и антиоксидантами. Она является достаточно сильным средством для лечения заболеваний сердца.
- Арбуз предотвращает развитие болезней, вызванных отложениями холестерина.
- Редис играет одну из главных ролей в профилактике инфаркта, ишемической болезни сердца и тромбофлебита.
- Гранатовый сок улучшает состояние организма, очищая от токсинов.
- Огурцы. Этот овощ замечательно расщепляет сахарозу.
- Бананы. Богатый калием фрукт активно участвует в регуляции артериального давления.
- Апельсины стабилизируют сердечный ритм. При регулярном употреблении вырабатывается «полезный» холестерин, защищающий от расширения вен.
- Белковые продукты, богатые на аргинин. Это говядина, морская рыба.
- Яйца. Содержащийся в них витамин Е обладает противоопухолевым действием.
- Водоросли и спирулина — настоящий суперфуд.
- Сыры и молочные продукты богаты кальцием.
- Семечки являются источником здоровых моно- и полиненасыщенных жиров. Если съедать по 100 г ядер в день, можно предупредить атеросклероз.
В большей степени предотвратить болезни сердца помогает бережное отношение к своему физическому и эмоциональному здоровью. Поэтому ко всему подходите с умом: если пережили стресс — отдохните, если «тяжело» питались — сделайте разгрузочный день и пересмотрите свой рацион. По возможности уберите из своей жизни все вредные привычки. Прочтите также как приготовить знаменитую пасту Амосова.
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