Какие продукты полезны для сердца и сосудов

Какие продукты полезны для сердца и сосудов Полезные советы
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Образ жизни, соматические болезни, генетика — основные факторы, от которых зависит здоровье сердечно-сосудистой системы. Огромное значение имеет и экологическая обстановка, в которой мы проживаем, и качество питания. И если на какие-то обстоятельства мы повлиять не в силах, то для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужно сделать все возможное.

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Швейцарские ученые определили список продуктов, полезных для сердца и сосудов. Примечательно и то, что единой подходящей всем диеты не существует. Правильное меню составляется комбинированием нужных организму продуктов. В данной статье редакция «Со Вкусом» рассмотрит, что и в каких пропорциях есть мужчинам и женщинам любых возрастов, чтобы поддерживать здоровье.

Какие продукты полезны для сердца и сосудов?

Если человеку не хватает кислорода, начинаются проблемы у всех систем организма. Больше всего страдает сердечно-сосудистая. Для ее работы очень важен оксид азота, который поддерживает здоровье сердца и регулирует давление. Чтобы быть активным и сильным, запоминайте эти 22 продукта и комбинируйте их по своему вкусу:

  1. Кешью, грецкие и миндальные орехи.
  2. Салатная зелень. В особенности руккола, шпинат и салаты сортов мангольд, фриллис, романо.
  3. Темная зелень: петрушка и укроп.

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  4. Сельдерей — кладезь витаминов В и С. 5. Молодая капуста. Покупайте домашнюю. Тепличная капуста из супермаркетов обычно переполнена нитратами.
  5. Цикорий как отличная альтернатива кофе.

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  6. Лук-порей. В нем уйма незаменимых микроэлементов. Намного полезнее обычного лука.
  7. Свекла и ее ботва снижает риск развития инсульта.
  8. Фенхель — отличный помощник в снижении артериального давления.
  9. Морковь лучше всего укрепляет иммунитет.
  10. Брокколи, пекинская и цветная капуста.

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  11. Репа богата клетчаткой и антиоксидантами. Она является достаточно сильным средством для лечения заболеваний сердца.
  12. Арбуз предотвращает развитие болезней, вызванных отложениями холестерина.
  13. Редис играет одну из главных ролей в профилактике инфаркта, ишемической болезни сердца и тромбофлебита.
  14. Гранатовый сок улучшает состояние организма, очищая от токсинов.
  15. Огурцы. Этот овощ замечательно расщепляет сахарозу.
  16. Бананы. Богатый калием фрукт активно участвует в регуляции артериального давления.
  17. Апельсины стабилизируют сердечный ритм. При регулярном употреблении вырабатывается «полезный» холестерин, защищающий от расширения вен.
  18. Белковые продукты, богатые на аргинин. Это говядина, морская рыба.
  19. Яйца. Содержащийся в них витамин Е обладает противоопухолевым действием.

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  20. Водоросли и спирулина — настоящий суперфуд.
  21. Сыры и молочные продукты богаты кальцием.
  22. Семечки являются источником здоровых моно- и полиненасыщенных жиров. Если съедать по 100 г ядер в день, можно предупредить атеросклероз.

В большей степени предотвратить болезни сердца помогает бережное отношение к своему физическому и эмоциональному здоровью. Поэтому ко всему подходите с умом: если пережили стресс — отдохните, если «тяжело» питались — сделайте разгрузочный день и пересмотрите свой рацион. По возможности уберите из своей жизни все вредные привычки. Прочтите также как приготовить знаменитую пасту Амосова.

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