Какие продукты питания молоко только улучшит: правила замачивания

Каждая хозяйка имеет в своем арсенале те самые проверенные на собственных ошибках, секреты приготовления. И чем их больше, тем интереснее со временем выходят блюда. В данной статье редакция «Со Вкусом» предлагает вам освоить один важный навык, позволяющий отточить своё кулинарные мастерство практически до идеала.

Далее подробно рассказываем, почему некоторые продукты после замачивания в молоке становятся мягче и вкуснее. И касается это не только горькой печени или булочки для котлет. Кроме них существенно улучшить можно целый ряд ингредиентов.

Какие продукты питания молоко только улучшит

Это самые обычные повседневные продукты, большинство из которых мы все готовим регулярно. Совершенно без разницы, какое молоко использовать для замачивания. Магазинное даже с минимальной жирностью сделает свою работу ничуть не хуже домашнего.

Сельдь

Как бы странно это ни звучало, но молоко выгодно оттеняет вкус селедки, особенно если она оказалась пересолёной. Опытные хозяйки в подобных ситуациях вымачивают рыбу в обычной воде сутки. Но эффективнее и быстрее в эим справится молоко. Достаточно 8–10 часов, чтобы рыба стала умеренно соленой и очень нежной внутри. Не переживайте, желудок не пострадает: напиток лишь заберет лишний хлорид натрия и немного смягчит вкус, не впитываясь в сам продукт.

Сушеные грибы

С помощью молочной ванны сушеные грибы как-бы «оживляются». Замочите продукт всего на час, и грибной вкус станет максимально близок к натуральному. Попробуйте так сделать перед приготовлением юшки или грибного супа, вы точно удивитесь результату.

Кислый творог

Хоть раз, но такое бывало со всеми: приходишь домой, распаковываешь покупки, а творог оказывается неприятно кислым. Только не спешите выбрасывать — это вовсе не значит, что он просрочен. Попробуйте замочить сыр в молоке на 3–4 часа. Такая терапия сделает его не только слаще, но и добавит нежности. Если всё осталось без изменений — выбрасывайте, его уже не спасти.

Мясо

Если купленное мясо оказалось слишком жестким, не спешите расстраиваться. Вернуть сочность и мягкость поможет все то же молоко. Просто окуните в него продукт и он станет гораздо мягче внутри и аппетитней внешне еще во время готовки. Хватит нескольких часов замачивания.

Филе рыбы

Перед тем, как жарить рыбу, обязательно замочите ее в молоке. Достаточно всего часа, чтобы при жарке образовалась румяная корочка и удержалась вся сочность. Для таких процедур подходит абсолютно любая рыба, будь-то пресноводный лещ или морской хек.

Помимо заметного улучшения приготовленной пищи, молоко поможет избавиться и от разных вредных веществ в продукте. Особенно это касается субпродуктов и мяса, где может быть что-угодно. Применяйте эту хитрость на практике, и пишите в комментариях, как вам результат. А о том, как правильно пить воду, чтобы чувствовать себя здоровым, читайте здесь.

