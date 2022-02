Какие породы кошек нельзя заводить пожилым людям

Любое животное в доме — это всегда позитив. А кошки для пожилых являются реально работающей зоотерапией, средством общения и скрашивания одиночества. Много моих знакомых в старшем возрасте заводят именно кошек, а не собак. Это понятно: за кошками проще ухаживать и не нужно постоянно выгуливать. Но почему никто не говорит о том, какие породы кошек нельзя заводить пожилым?

Знакомые пожилые владельцы кошек, которые удачно выбрали породу, утверждают даже, что питомцы могут лечить больные места, ложась на них и грея своим телом. Так это или нет, неизвестно на 100 %. Но статистика утверждает, что хозяева кошек живут в среднем на 10 лет дольше, чем люди, у которых нет пушистиков. Осталось только сделать правильный выбор.

Сложные породы кошек

Однако не все породы кошек подходят для того, чтобы их содержали дома пожилые люди. Какие именно и почему, рассказываю подробно.

Сиамская кошка Сиамцы — короткошерстные кошки, одни из самых красивых среди всех пород. Дымчатая шерстка с переходами от светлого цвета к темному, зачастую ярко-голубые глаза — такими красотками залюбуется каждый. Но, к сожалению, эта порода отличается некоторой нервозностью и излишней чувствительностью. Они достаточно капризны, потому сиамских кошек удается «обуздать» не каждому пожилому человеку. Бенгальская кошка Настоящий потомок своих диких предков, и это видно по шерстке. Окрас бенгальцев тигровый или с пятнами, как у леопарда. Красивые и достаточно дорогие по своей стоимости породистые коты. Но так как эти животные действительно имеют дикие корни, они будут более агрессивными и активными. Многие хозяева такой породы выгуливают их, чтобы «спустить энергию». Вряд ли это подойдет для старших людей. Абиссинская кошка Красивая, очень изящная порода, гладкошерстная, с большими ушками. Выведена в конце XIX века на основе одной из древнейших пород кошек из Африки и Азии. Чрезвычайно любопытна и игрива. Это не та кошка, которая будет спокойно лежать на диване целый день. Ее привлечет любой звук или солнечный зайчик. Мои знакомые — хозяева абиссинской кошки — утверждают, что после игр этого «котенка» в их квартире нужно переделывать ремонт! Мейн-кун Одна из самых модных на сегодняшний день пород кошек. Все стараются завести себе этого гигантского красавца. Действительно, мейн-куны, выведенные в Северной Америке, являются самыми большими домашними породами кошек. Такие крупные питомцы не всегда подойдут для спокойной обстановки в квартире пожилых людей. Да и характер у них зачастую очень специфический: своих хозяев они считают собственностью и могут очень ревновать к другим питомцам и даже людям. © Depositphotos

Какие же породы подойдут для пожилых людей?

Среди моих знакомых в возрасте есть немало счастливых владельцев кошек. И даже перечисленные выше породы встречаются среди них, и хозяева справляются с ними на отлично. Но всё же породами, которые точно подойдут для пожилых людей, считаются:

шотландские вислоухие коты — очень спокойные, миролюбивые, терпеливые и даже несколько флегматичные;

— очень спокойные, миролюбивые, терпеливые и даже несколько флегматичные; персидские — тоже достаточно спокойные и очень привязанные к своему хозяину, могут не отходить от него в течение целого дня;

сфинкс — не все оценят отсутствие шерстки у этой породы, но именно поэтому она идеально подойдет пожилым людям, страдающим аллергией или астмой.

В любом случае кошки — отличные компаньоны, которые могут скрасить одиночество и положительно повлиять на настроение.

