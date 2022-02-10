Какие обязательные вещи должны быть в доме тех, кому за 50

Какие обязательные вещи должны быть в доме тех, кому за 50 Полезные советы
На чтение 2 мин. Опубликовано Обновлено


Обязательные вещи в доме молодежи и тех, кому уже за 50, сильно отличаются. Если в начале самостоятельной жизни мы большое внимание уделяем практической стороне вопроса, то в зрелом возрасте можно подумать и о комфорте. Когда необходимое для жизни имущество давно куплено и накоплено, пора подойти к вопросу с эстетической стороны.

Часто мы не обращаем внимания на мелочи, считая их несущественными. Но ведь дома вы проводите большую части жизни! Согласитесь, хочется, чтобы это место было комфортным, уютным и «вашим». Давайте разберемся, что должно быть в доме тех, кому за 50.

© Depositphotos

Содержание
  1. Обязательные вещи в доме: 4 пункта
  2. Вазоны
  3. Аксессуары
  4. Посуда
  5. Ковер

Обязательные вещи в доме: 4 пункта

Вазоны

Живые растения чудесным образом создают в доме уютную и душевную атмосферу. Расставленные по разным уголкам квартиры, они добавляют спокойствия и умиротворения. Кроме того, вазоны очищают воздух, что просто необходимо людям любого возраста.

© Depositphotos

Аксессуары

Безусловно, стильные и симпатичные вещи радуют глаз и поднимают настроение одним только своим существованием. Небольшие подушки на диване, экстравагантная ваза, ароматические свечи, причудливая статуэтка или картина с интересным сюжетом? Выбор за вами! Именно такие мелочи делают ваше жилище индивидуальным.

© Depositphotos

Посуда

Возможно, ваша посуда досталась вам еще от старшего поколения. Или же когда-то на свадьбу вам подарили набор, который вам не нравится. Пора устроить ревизию и выбросить то, что не заставляет вас улыбаться. Сейчас красивую и качественную посуду можно купить даже со скромным бюджетом. Не отказывайте себе в удовольствии!

© Depositphotos

Ковер

Речь идет не о советских тяжелых коврах, которые уже определенно на ладан дышат. Прикупите себе симпатичные пушистые прикроватные коврики или обновите их в ванной комнате. Новый красивый ковер может полностью освежить внешний вид комнаты.

© Depositphotos

Кроме всего перечисленного, могу добавить, что большую роль в формировании уютного жилища играет освещение. Купите симпатичные прикроватные светильники или бра в коридор. Увидите, как ваша квартира станет выглядеть совсем иначе. А как вы считаете, какие вещи должны быть в доме?

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