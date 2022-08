Какие нечистые растения нужно обходить стороной

В современном мире мы все больше забываем о национальных поверьях, традициях и легендах. Их вытесняют глобализация и современная культура. А ведь совсем недавно знания передавались из уст в уста, от поколения к поколению. Люди, у которых было много свободного времени, наблюдали за природой и делали соответствующие выводы.

Сейчас мало кто знает, что есть нечистые растения, которые раньше было принято обходить стороной. Из них не строили дома, даже возле них старались не возводить свои жилища. Люди были твердо убеждены, что эти растения притягивают нечистую силу. А ведь сейчас они встречаются на каждом шагу!

Нечистые растения, которые наши предки обходили стороной

Ольха

Несмотря на то, что ольха отлично обрабатывается и подходит для строительства, использовать ее для возведения домов не рекомендуют. Да, эта древесина устойчива к влаге, но в народе верят, что ее нужно обходить стороной. Легенда гласит, что красный сок этого дерева — не что иное, как кровь дьявола. Но, согласно другим поверьям, ольха защищает человека от болезни и дурного сглаза.

Осина

Это дерево считается деревом-вампиром. Предание утверждает, что именно на осине повесился иуда. После этого дерево стало проклятым, обреченным на постоянную дрожь. Из осины тоже никогда ничего не строили. Хотя некоторые поверья утверждают, что осина помогает бороться со злом. Например, ведьму нужно убить именно осиновым колом.

Тополь

Считалось, что тополь высасывает энергию из человека, оставляя его без сил. Но некоторые верили, что почки и листья этого дерева помогут сохранить деньги. Части дерева даже носили с собой!

Бузина

Страсти накалялись и вокруг бузины. Люди верили, что это дерево вырастил дьявол. И не просто вырастил, но и поселился в нем. Строить дома возле бузины люди отказывались. Кроме того, срубить или выкорчевать дерево тоже нельзя было. Считалось, что черти обязательно отомстят за это.

Камыш

Поверья гласили, что заносить камыши в дом ни в коем случае нельзя. В них живут черти, да и дорога в ад усеяна этим растением. Возможно, вы слышали выражение «чтобы тебя камышиной смерили»? Так это не что иное, как пожелание скорейшей смерти. Дело в том, что раньше камышом мерили покойников. Флористы избегают использовать камыши в букетах и композициях, хотя в высушенном виде они очень красивы. Считается, что это растение привлекается несчастья и болезни.

Правда это или нет, сказать сложно. Но раньше люди были более внимательны к тому, что происходит вокруг. Их быт не заполняли бесконечные средства связи, события и информация. Поэтому наблюдать за причинами и следствиями было проще. А знаете ли вы какие-то нечистые растения или растения от нечистой силы?

