Представьте, как я раньше расстраивалась, когда до зимы «доживали» только 70 % моих заготовок. Это ведь потраченные продукты, деньги, труд и время. И вроде бы я все делала правильно: строго следовала рецепту, тщательно стерилизовала крышки и банки для закруток, правильно их хранила.

Секрет мне раскрыла свекровь, которую я считаю заслуженным мастером консервации на зиму. Ее огурцы, помидоры, салатики, варенье всегда получаются вкусными. Кроме того, ни одна банка не взрывается, ничего не портится. Оказывается, особое внимание нужно уделять крышкам для консервации.

Какие крышки не подходят для закруток: простой способ проверить

Крышки для заготовок сделаны из жести. Но некоторые недобросовестные производители стремятся сэкономить. Как? Они делают крышки тоньше, а для консервации нужны те, что потолще. На глаз определить толщину жестяной крышки довольно сложно, если не невозможно. Поэтому вам помогут весы.

В следующий раз при покупке крышек для консервации не поленитесь и возьмите с собой весы. Простая арифметика позволит вам узнать приблизительную толщину одной крышки. Итак, допустим, что вес упаковки составляет 800 г, а в упаковке 50 штук. Тогда толщина одной крышки составляет 0,18 см. Для закруток лучше подойдут крышки толщиной хотя бы 0,2 см, а лучше — 0,22 см.

Теперь вы знаете, какими крышками лучше закатывать консервацию на зиму. Не пренебрегайте этим пунктом, ведь некачественные крышки могут свести ваш труд на нет. Вы же не хотите лишиться баночек сладкого варенья из дачного урожая клубники и вишни? Рассказывайте в комментариях, какие проблемы у вас чаще всего возникали с заготовками на зиму?

