В современном динамичном и таком цивилизованном мире многих удивляет, зачем люди обнимают деревья? Что им это дает? Действительно ли обычное растение может успокаивать, приносить в душу гармонию, исцелять? Хотите верьте, хотите нет, но я видела своими глазами, как можно почерпнуть целительную силу у самой природы и привести себя в норму морально и физически. Поделюсь с вами невыдуманной историей, а потом расскажу, о каких деревьях-целителях говорили еще наши предки.

© Pexels

Какие деревья считаются целителями и почему

Моя подруга Оля, которая всегда так же скептически относилась к нетрадиционной медицине и признавала лишь современных врачей, вдруг, ни с того, ни с сего начала чахнуть. Вот в прямом смысле слова! Апатия, упадок сил, постоянная усталость и сонливость, а по ночам, наоборот, бессонница. Жаловалась, что ничего не радует, ничего не хочется. Невропатолог посоветовал пропить курс успокоительных и курс витаминов. Думаете помогло? Ничуть…

Оля решила взять отпуск и отправилась к родителям в деревню погостить. Давно не видела, да и обстановку немного сменить можно. Как-то раз в гости к Олиной матери зашла соседка. Увидев Олю, она тут же воскликнула: «Девонька! Да тебе к березе надо!». Оля не поняла, к какой березе, куда и зачем, но соседка уже энергично потащила девушку в близлежащий лесок к старой кривой березе.

«Вот, постой тут, обними ствол, расскажи ей, что тебя мучит» — наказала бабка. Оля, конечно, хотела покрутить пальцем у виска (как и я, когда она мне все это рассказывала), но почему-то послушалась. Теплый ствол с зазубринами, шум листвы, запах зелени — и весь окружающий мир отошел на задний план. Она и в самом деле почувствовала себя лучше, просто постояв около старой березы 10 минут.

Каждый день, пока Оля была в деревне, она ходила к березе и просто стояла рядом. Иногда сидела на пледе у самых корней, иногда стояла со стволом в обнимку. Иногда говорила что-то, но чаще просто молчала и думала. И наполнялась новой энергией, энергией жизни. Она не могла объяснить рационально такие перемены, но когда вернулась из отпуска, в городе ее не узнали: румянец, загар, искорки в глаза и куча новых идей!

Деревья-целители: как это работает?

После такого волшебного преображения мне стало интересно, а имеет ли научное подтверждение тот факт, что деревья могут исцелять? Оказывается, не я первая заинтересовалась. Ученые, ботаники, медики в разных частях света пытались проанализировать целебную силу могучих деревьев. И самым важным оказался тот факт, какое именно дерево вы выберете для своего исцеления и обретения гармонии.

© Pexels

Согласно сложившейся теории, есть деревья-целители и деревья-вампиры. Целители исцеляют, они действительно могут вернуть и физическое, и душевное здоровье. А деревья-вампиры будут забирать у вас энергию, но в первую очередь, негативную. Именно поэтому они тоже могут быть очень полезными в восстановлении душевного равновесия и психической гармонии.

Какое дерево нужно именно вам?

А теперь попробуем разобраться, что же нужно именно вам в данный момент? Проанализируйте ваше душевное и физическое состояние и постарайтесь найти именно то дерево, которое вам поможет.

Деревья-целители:

Береза: идеальна для женщин, способна исцелять женское здоровье, наполнять внутренней энергией, позитивно влиять на состояние кожи, волос и ногтей. Сосна: обладает мощным антисептическим действием и способна исцелить от простудных заболеваний, также может придать уверенности перед важным делом. Яблоня: проще всего найти ее на приусадебных участках, яблоня дарит материальное благополучие, а также гармонию внутри семьи.

© Pexels

Деревья-вампиры:

Дуб: наравне с березой это самое «мужское» дерево, потому девушкам у дуба просить нечего; дуб дарит мужскую силу, забирает излишнюю агрессию и наставляет на путь вожака и хозяина. Грецкий орех: способен снимать усталость (в том числе и хроническую), спасать о апатии и нежелания что-либо делать, забирает раздражительность и эмоциональную нестабильность. Граб: очень сильное по своей энергетике дерево, потому не рекомендуется «общаться» с ним дольше 10 минут — оно может забрать не только негативную энергию, но и ваши силы; зато граб способен устранять панические страхи и фобии.

Я считаю, что иногда стоит оглянуться на матушку-природу и попросить помощи у нее, нежели у традиционной современной медицины. Ведь вся целительная сила придумана далеко до нас! А вы слышали когда-то про такие деревья?

The post Какие деревья считаются целителями appeared first on Со Вкусом.