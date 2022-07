Какие блюда приготовить на Петра и Павла: 5 рецептов

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



День святых Петра и Павла ежегодно отмечается прихожанами православной церкви 12 июля. Заканчивается Петров пост, поэтому смело можно накрывать щедрый праздничный стол и звать гостей. Что лучше приготовить в этот светлый день памяти?

Петров пост, хоть и не такой строгий, как Великий, но все-таки предполагает отказ от мяса, яиц, молочных продуктов. А вот день памяти апостолов Петра и Павла уже можно позволить себе все перечисленные продукты. Предлагаю вас приготовить на первое борщ с молодой свеклой и домашнюю колбасу на закуску. В качестве десерта идеальным выбором будут блинчики с клубникой и дрожжевое печенье с вишней. Ну и, конечно же, компот!

Что приготовить на Петра и Павла

«Молодой» борщ

© Depositphotos

Ингредиенты

300 г куриного мяса

4 картофелины

3 молодых свеклы

200 г белокочанной капусты

1 луковица

2 зуб. чеснока

1 морковь

1 пуч. зелени

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

лавровый лист по вкусу

сметана по вкусу

подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Отварите куриное мясо в подсоленной воде около 40–60 минут. Переложите его на отдельную тарелку. Бульон процедите и верните его на плиту. Нарежьте картофель кубиками и отправьте его в бульон. Натрите свеклу на терку и добавьте к картофелю за 5 минут до его готовности. Нашинкуйте капусту и отправьте ее к овощам в супе. Лук измельчите, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на разогретой с подсолнечным маслом сковороде, а затем переложите их в кастрюлю. Варите борщ еще 3 минуты, а затем добавьте нарезанное мясо, измельченный чеснок, лавровый лист, соль и перец по вкусу. После 5 минут варки достаньте лавровый лист и добавьте в борщ измельченную зелень. Подавайте суп со сметаной.

Дрожжевое печенье «Мандрыки»

Ингредиенты

2 стак. пшеничной муки

2 яйца

15 г дрожжей

2 стак. молока

600 г вишен

200 г сахара

соль по вкусу

Приготовление

Разведите дрожжи и 1 ст. л. сахара в 0,5 стак. теплого молока. Смешайте муку и оставшееся молоко. Добавьте дрожжевую смесь, перемешайте и уберите в теплое место. Дождитесь, пока на поверхности появятся «пузырьки». Вмешайте в тесто яйца, соль и вымешивайте его, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Снова уберите тесто в теплое место. Вымойте вишни и удалите косточки. Пересыпьте ягоды сахаром и оставьте их на 1 час. Разделите тесто на 2 части, каждую раскатайте в тонкий пласт. На одной части наметьте (не вырезая) круги. В центр кругов выложите начинку из вишни. Накройте тесто с вишней вторым пластом теста, вырежьте печенье, защипывая края. Выложите печенье на застеленный пергаментом противень и выпекайте их при 180 °С около 10–15 минут. Выделенный вишнями сок можно прокипятить и полить вишни.

Домашняя колбаса по-украински

© Depositphotos

Ингредиенты

1 кг свинины

100 г сала

1 м кишок

0,5 ст. л. соли

1 зуб. чеснока

0,5 ч. л. черного молотого перца

Приготовление

Прочистите и промойте кишки, оставьте их на 30 минут в подсоленной воде. Затем промойте их под проточной водой и выверните. Нарежьте свинину и сало небольшими кубиками (можно пропустить через мясорубку). Добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль и перец, перемешайте. Наполните мясной массой кишки, края завяжите ниткой. Сделайте зубочисткой несколько проколов. Выложите колбасу на застеленный пергаментом противень. Выпекайте 1 час в разогретой до 180 °С духовке.

Вишневый компот

© Depositphotos

Ингредиенты

500 г вишни

1 л воды

8 ст. л. сахара

Приготовление

Смешайте воду с сахаром и установите кастрюлю на огонь. Доведите ингредиенты до кипения. Добавьте вымытые вишни, снова доведите компот до кипения. Сразу же выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте компот до полного охлаждения.

Блинчики с клубникой

© Depositphotos

Ингредиенты

3 яйца

500 мл молока

5 ст. л. муки

0,5 ч. л. соли

1 ст. л. сахара

сливочное масло по вкусу

2 стак. клубники

1 ст. л. подсолнечного масла

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте молоко и добавьте просеянную муку, замесите тесто для блинчиков. В самом конце добавьте подсолнечное масло и перемешайте. Обжарьте тонкие блинчики с двух сторон на разогретой сковороде. Каждый готовый блинчик смазывайте сливочным маслом, выкладывайте на него разрезанную пополам клубнику и присыпайте сахаром. Сложите блинчики конвертиками и сразу же подавайте к столу.

На праздничном столе обязательно должно быть мясо: птица, говядина, свинина, колбасы. Дополнить горячие блюда можно гарниром из картофеля, круп или овощей. И какой же летний стол без свежих овощей и зелени! А как вы отмечаете праздник Петра и Павла?

