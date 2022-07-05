Какие блюда приготовить на Петра и Павла: 5 рецептов

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День святых Петра и Павла ежегодно отмечается прихожанами православной церкви 12 июля. Заканчивается Петров пост, поэтому смело можно накрывать щедрый праздничный стол и звать гостей. Что лучше приготовить в этот светлый день памяти?
Петров пост, хоть и не такой строгий, как Великий, но все-таки предполагает отказ от мяса, яиц, молочных продуктов. А вот день памяти апостолов Петра и Павла уже можно позволить себе все перечисленные продукты. Предлагаю вас приготовить на первое борщ с молодой свеклой и домашнюю колбасу на закуску. В качестве десерта идеальным выбором будут блинчики с клубникой и дрожжевое печенье с вишней. Ну и, конечно же, компот!
Что приготовить на Петра и Павла
«Молодой» борщ
Ингредиенты
- 300 г куриного мяса
- 4 картофелины
- 3 молодых свеклы
- 200 г белокочанной капусты
- 1 луковица
- 2 зуб. чеснока
- 1 морковь
- 1 пуч. зелени
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- лавровый лист по вкусу
- сметана по вкусу
- подсолнечное масло по вкусу
Приготовление
- Отварите куриное мясо в подсоленной воде около 40–60 минут. Переложите его на отдельную тарелку. Бульон процедите и верните его на плиту.
- Нарежьте картофель кубиками и отправьте его в бульон. Натрите свеклу на терку и добавьте к картофелю за 5 минут до его готовности. Нашинкуйте капусту и отправьте ее к овощам в супе.
- Лук измельчите, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на разогретой с подсолнечным маслом сковороде, а затем переложите их в кастрюлю.
- Варите борщ еще 3 минуты, а затем добавьте нарезанное мясо, измельченный чеснок, лавровый лист, соль и перец по вкусу.
- После 5 минут варки достаньте лавровый лист и добавьте в борщ измельченную зелень. Подавайте суп со сметаной.
Дрожжевое печенье «Мандрыки»
Ингредиенты
- 2 стак. пшеничной муки
- 2 яйца
- 15 г дрожжей
- 2 стак. молока
- 600 г вишен
- 200 г сахара
- соль по вкусу
Приготовление
- Разведите дрожжи и 1 ст. л. сахара в 0,5 стак. теплого молока.
- Смешайте муку и оставшееся молоко. Добавьте дрожжевую смесь, перемешайте и уберите в теплое место. Дождитесь, пока на поверхности появятся «пузырьки».
- Вмешайте в тесто яйца, соль и вымешивайте его, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Снова уберите тесто в теплое место.
- Вымойте вишни и удалите косточки. Пересыпьте ягоды сахаром и оставьте их на 1 час.
- Разделите тесто на 2 части, каждую раскатайте в тонкий пласт. На одной части наметьте (не вырезая) круги. В центр кругов выложите начинку из вишни.
- Накройте тесто с вишней вторым пластом теста, вырежьте печенье, защипывая края.
- Выложите печенье на застеленный пергаментом противень и выпекайте их при 180 °С около 10–15 минут.
- Выделенный вишнями сок можно прокипятить и полить вишни.
Домашняя колбаса по-украински
Ингредиенты
- 1 кг свинины
- 100 г сала
- 1 м кишок
- 0,5 ст. л. соли
- 1 зуб. чеснока
- 0,5 ч. л. черного молотого перца
Приготовление
- Прочистите и промойте кишки, оставьте их на 30 минут в подсоленной воде. Затем промойте их под проточной водой и выверните.
- Нарежьте свинину и сало небольшими кубиками (можно пропустить через мясорубку). Добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль и перец, перемешайте.
- Наполните мясной массой кишки, края завяжите ниткой. Сделайте зубочисткой несколько проколов.
- Выложите колбасу на застеленный пергаментом противень. Выпекайте 1 час в разогретой до 180 °С духовке.
Вишневый компот
Ингредиенты
- 500 г вишни
- 1 л воды
- 8 ст. л. сахара
Приготовление
- Смешайте воду с сахаром и установите кастрюлю на огонь. Доведите ингредиенты до кипения.
- Добавьте вымытые вишни, снова доведите компот до кипения.
- Сразу же выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте компот до полного охлаждения.
Блинчики с клубникой
Ингредиенты
- 3 яйца
- 500 мл молока
- 5 ст. л. муки
- 0,5 ч. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- сливочное масло по вкусу
- 2 стак. клубники
- 1 ст. л. подсолнечного масла
Приготовление
- Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте молоко и добавьте просеянную муку, замесите тесто для блинчиков. В самом конце добавьте подсолнечное масло и перемешайте.
- Обжарьте тонкие блинчики с двух сторон на разогретой сковороде.
- Каждый готовый блинчик смазывайте сливочным маслом, выкладывайте на него разрезанную пополам клубнику и присыпайте сахаром. Сложите блинчики конвертиками и сразу же подавайте к столу.
На праздничном столе обязательно должно быть мясо: птица, говядина, свинина, колбасы. Дополнить горячие блюда можно гарниром из картофеля, круп или овощей. И какой же летний стол без свежих овощей и зелени! А как вы отмечаете праздник Петра и Павла?
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