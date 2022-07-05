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Какие блюда приготовить на Петра и Павла: 5 рецептов

Какие блюда приготовить на Петра и Павла: 5 рецептов

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День святых Петра и Павла ежегодно отмечается прихожанами православной церкви 12 июля. Заканчивается Петров пост, поэтому смело можно накрывать щедрый праздничный стол и звать гостей. Что лучше приготовить в этот светлый день памяти?

Петров пост, хоть и не такой строгий, как Великий, но все-таки предполагает отказ от мяса, яиц, молочных продуктов. А вот день памяти апостолов Петра и Павла уже можно позволить себе все перечисленные продукты. Предлагаю вас приготовить на первое борщ с молодой свеклой и домашнюю колбасу на закуску. В качестве десерта идеальным выбором будут блинчики с клубникой и дрожжевое печенье с вишней. Ну и, конечно же, компот!

Что приготовить на Петра и Павла

«Молодой» борщ

© Depositphotos

Ингредиенты

  • 300 г куриного мяса
  • 4 картофелины
  • 3 молодых свеклы
  • 200 г белокочанной капусты
  • 1 луковица
  • 2 зуб. чеснока
  • 1 морковь
  • 1 пуч. зелени
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • лавровый лист по вкусу
  • сметана по вкусу
  • подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

  1. Отварите куриное мясо в подсоленной воде около 40–60 минут. Переложите его на отдельную тарелку. Бульон процедите и верните его на плиту.
  2. Нарежьте картофель кубиками и отправьте его в бульон. Натрите свеклу на терку и добавьте к картофелю за 5 минут до его готовности. Нашинкуйте капусту и отправьте ее к овощам в супе.
  3. Лук измельчите, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на разогретой с подсолнечным маслом сковороде, а затем переложите их в кастрюлю.
  4. Варите борщ еще 3 минуты, а затем добавьте нарезанное мясо, измельченный чеснок, лавровый лист, соль и перец по вкусу.
  5. После 5 минут варки достаньте лавровый лист и добавьте в борщ измельченную зелень. Подавайте суп со сметаной.

Дрожжевое печенье «Мандрыки»

Какие блюда приготовить на Петра и Павла: 5 рецептов

Ингредиенты

  • 2 стак. пшеничной муки
  • 2 яйца
  • 15 г дрожжей
  • 2 стак. молока
  • 600 г вишен
  • 200 г сахара
  • соль по вкусу

Приготовление

  1. Разведите дрожжи и 1 ст. л. сахара в 0,5 стак. теплого молока.
  2. Смешайте муку и оставшееся молоко. Добавьте дрожжевую смесь, перемешайте и уберите в теплое место. Дождитесь, пока на поверхности появятся «пузырьки».
  3. Вмешайте в тесто яйца, соль и вымешивайте его, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Снова уберите тесто в теплое место.
  4. Вымойте вишни и удалите косточки. Пересыпьте ягоды сахаром и оставьте их на 1 час.
  5. Разделите тесто на 2 части, каждую раскатайте в тонкий пласт. На одной части наметьте (не вырезая) круги. В центр кругов выложите начинку из вишни.
  6. Накройте тесто с вишней вторым пластом теста, вырежьте печенье, защипывая края.
  7. Выложите печенье на застеленный пергаментом противень и выпекайте их при 180 °С около 10–15 минут.
  8. Выделенный вишнями сок можно прокипятить и полить вишни.

Домашняя колбаса по-украински

Какие блюда приготовить на Петра и Павла: 5 рецептов© Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 кг свинины
  • 100 г сала
  • 1 м кишок
  • 0,5 ст. л. соли
  • 1 зуб. чеснока
  • 0,5 ч. л. черного молотого перца

Приготовление

  1. Прочистите и промойте кишки, оставьте их на 30 минут в подсоленной воде. Затем промойте их под проточной водой и выверните.
  2. Нарежьте свинину и сало небольшими кубиками (можно пропустить через мясорубку). Добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль и перец, перемешайте.
  3. Наполните мясной массой кишки, края завяжите ниткой. Сделайте зубочисткой несколько проколов.
  4. Выложите колбасу на застеленный пергаментом противень. Выпекайте 1 час в разогретой до 180 °С духовке.

Вишневый компот

Какие блюда приготовить на Петра и Павла: 5 рецептов© Depositphotos

Ингредиенты

  • 500 г вишни
  • 1 л воды
  • 8 ст. л. сахара

Приготовление

  1. Смешайте воду с сахаром и установите кастрюлю на огонь. Доведите ингредиенты до кипения.
  2. Добавьте вымытые вишни, снова доведите компот до кипения.
  3. Сразу же выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте компот до полного охлаждения.

Блинчики с клубникой

Какие блюда приготовить на Петра и Павла: 5 рецептов© Depositphotos

Ингредиенты

  • 3 яйца
  • 500 мл молока
  • 5 ст. л. муки
  • 0,5 ч. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • сливочное масло по вкусу
  • 2 стак. клубники
  • 1 ст. л. подсолнечного масла

Приготовление

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте молоко и добавьте просеянную муку, замесите тесто для блинчиков. В самом конце добавьте подсолнечное масло и перемешайте.
  2. Обжарьте тонкие блинчики с двух сторон на разогретой сковороде.
  3. Каждый готовый блинчик смазывайте сливочным маслом, выкладывайте на него разрезанную пополам клубнику и присыпайте сахаром. Сложите блинчики конвертиками и сразу же подавайте к столу.

На праздничном столе обязательно должно быть мясо: птица, говядина, свинина, колбасы. Дополнить горячие блюда можно гарниром из картофеля, круп или овощей. И какой же летний стол без свежих овощей и зелени! А как вы отмечаете праздник Петра и Павла?

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