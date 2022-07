Любители животных знают, что у каждой зверюшки есть свой характер. Часто поведение кошки или собаки зависит от породы. Прямо как у людей с разными знаками зодиака, верно? Вам когда-нибудь было интересно, какая собака по знаку зодиака больше всего вам подходит?

Не зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Часто мы на подсознательном уровне выбираем домашнего любимца, характер которого нам близок. Итак, находи свой знак и узнай породу собаки, подходящую по знаку зодиака! Возможно, так ты примешь окончательное решение завести нового друга.

Какая ты собака по знаку зодиака: немецкая овчарка или чихуахуа?

Овен

Этот знак зодиака хочет быть первым во всем, будь то место в гороскопе, должность в офисе или личные достижения. Овны проявляют твердость характера и впечатляющую решительность в своих действиях. Если они приняли решение, их ничего не остановит. Ближе всего к этому знаку зодиака порода алабай.

©

Телец

Представители этого земного знака зодиака до крайности хозяйственны и домовиты. Их по праву можно называть мастерами на все руки. Тельцы надежны и верны своим принципам и близким людям. Кроме того, эти люди невероятно уперты и упрямы на пути к достижению своих целей. Бассет — точный двойник Тельцов в мире собак.

©

Близнецы

Общительные и любознательные Близнецы переполнены энтузиазмом и любовью к активной жизни. Представители этого воздушного знака зодиака легко находят общий язык с людьми и заводят друзей. Прямо как эрдельтерьеры!

©

Рак

Таких прекрасных семьянинов, как Раки, еще поискать нужно. У них есть удивительный талант объединять людей и руководить их движением к общей цели. Безусловно, здесь представителям этого знака зодиака помогают их исключительные стратегические и аналитические навыки. Собаки породы колли очень похожи на Раков.

©

Лев

Царь зверей, всегда спокойный и уверенный в себе, самодостаточный, отважный и смелый. Львы обожают быть в центре внимания и становиться поводом разговоров. Собачьим близнецом Льва смело можно назвать английского бульдога.

©

Дева

Удивительный знак зодиака, совмещающий в себе веселый нрав и терпение. Девы обожают доминировать как в компании друзей, так и в семье или в рабочем коллективе. Представители этого знака зодиака смело идут против общественного мнения, если это понадобится. Будь Девы собаками, так только ризеншнауцерами.

©

Весы

На первый взгляд может показаться, что Весы безобидны, миролюбивы, чересчур чувствительны и часто не до конца уверены в себе. Однако это обманчивое мнение. Весы, как и чихуахуа, наполнены энергией и могут дерзко постоять за себя.

©

Скорпион

Часто Скорпионов называют самым сложным знаком зодиака. У них есть свое мнение, которое они будут отстаивать до последнего. Скорпионы часто до сумасшествия бесстрашны, но всегда очень эффектны. Прям как доберманы в собачьем мире, представители этого знака зодиака отличаются удивительной проницательностью.

©

Стрелец

Безусловно, вы никогда не увидите скучающего Стрельца. Прежде всего, к представителям этого знака всегда тянутся люди. А как же не тянуться к таким компанейским, жизнерадостным и позитивным людям? Кроме того, Стрельцы способны на спонтанную авантюру, которая сулит принести кучу эмоций. Собачим двойником Стрельца смело можно назвать стаффордширского терьера.

©

Козерог

Представители этого знака отличаются «рогатым» упрямством, смелостью, обстоятельностью и нечеловеческой силой воли. Более того, с таким набором бескомпромиссных качеств Козероги все-таки признаны отличными дипломатами и людьми, способными найти выход из любого спора. Представители этого знака очень напоминают немецкую овчарку.

©

Водолей

Эти творческие, разносторонне развитые личности не зависят от окружающих. Кроме того, они самодостаточны и решительны в своих действиях. Но это не мешает Водолеям быть общительными и часто даже становиться душой компании. Представители этого знака очень похожи на таксу.

©

Рыбы

Несмотря на игру слов, Рыбы по своей натуре существа глубокие. Они часто могут уходить в себя, чтобы поразмышлять, помечтать и просто уединиться в своем мире. Представители этого знака чувствительны и не сразу подпускают к себе людей. В этом Рыбы очень похожи на спаниелей.

©

Возможно, среди нас есть собачники, знакомые с поведением разных пород собак? Согласитесь, характер некоторых пород собак очень похож на поведение соответствующих знаков зодиака! Какая порода попалась вам? Расскажите в комментариях.

Фото на превью: depositphotos.com.

The post Какая ты собака по знаку зодиака appeared first on Со Вкусом.