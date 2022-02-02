Какая соль самая полезная

Какая соль самая полезная Полезные советы
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Соль, как известно, необходима нашему организму. Ведь она участвует во многих биохимических процессах. Натрий хлора не производится организмом самостоятельно, а поступает извне. Потому важно соблюдать норму при употреблении этого вещества (4-10 грамм в день) и знать, какая соль самая полезная.

Так как недостаточное количество хлористого натрия приводит к не очень приятным последствиям. Сама же соль помогает быстрее усвоить углеводы и ускорить переваривание белков, что благоприятно влияет на здоровье.

© Depositphotos

Содержание
  1. Какая соль самая полезная
  2. Каменная поваренная
  3. Экстра
  4. Морская
  5. Йодированная
  6. Гималайская

Какая соль самая полезная

Нужно помнить, что сам по себе хлористый натрий не вреден. Но его употребление в чрезмерном количестве может привести к пагубным последствиям. Потому стоит употреблять ту соль, которая не подвергалась сильной химической обработке.

Каменная поваренная

Нутрициологи утверждают, что в ней содержится меньше всего полезных веществ. Дело в том, что, когда эту соль добывают, очистить ее полностью от камушков, песка и иных отходов невозможно. Потому она проходит сильную химическую обработку.

© Depositphotos

Экстра

Такая соль перед поступлением в продажу проходит разные виды очистки. Ее вываривают, а затем отбеливают. В результате многих манипуляций соль экстра лишается практически всех полезных свойств.

Морская

Она содержит йод, фосфор, магний, цинк и железо. Благодаря большому количеству минеральных элементов, которые входят в ее состав, эта соль очень полезна. Но так как ее высушивают при температуре 650 градусов, химическая структура затем полностью разрушается.

© Depositphotos

Йодированная

Йод в соль добавляют специально. Ведь он оказывает положительное воздействие на организм, нормализируя гормональный фон. К сожалению, при термической обработке большая часть йода испаряется.

Гималайская

Эту соль добывают вручную в Гималаях. Химической обработке ее не подвергают, а просушивают на солнце. В гималайской соли содержится огромное количество полезных веществ, которые важны для организма. А всё это благодаря тому, что она обогащалась в результате смешивания с вулканической магмой.

© Depositphotos

По заверениям нутрициологов, именно гималайская соль самая полезная для организма человека. Потому ее можно ввести в свой рацион, заменив обычную поваренную. Следите за тем, что вы употребляете в пищу, и берегите свое здоровье!

Фото на превью: depositphotos.com.

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