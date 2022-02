Соль, как известно, необходима нашему организму. Ведь она участвует во многих биохимических процессах. Натрий хлора не производится организмом самостоятельно, а поступает извне. Потому важно соблюдать норму при употреблении этого вещества (4-10 грамм в день) и знать, какая соль самая полезная.

Так как недостаточное количество хлористого натрия приводит к не очень приятным последствиям. Сама же соль помогает быстрее усвоить углеводы и ускорить переваривание белков, что благоприятно влияет на здоровье.

Какая соль самая полезная

Нужно помнить, что сам по себе хлористый натрий не вреден. Но его употребление в чрезмерном количестве может привести к пагубным последствиям. Потому стоит употреблять ту соль, которая не подвергалась сильной химической обработке.

Каменная поваренная

Нутрициологи утверждают, что в ней содержится меньше всего полезных веществ. Дело в том, что, когда эту соль добывают, очистить ее полностью от камушков, песка и иных отходов невозможно. Потому она проходит сильную химическую обработку.

Экстра

Такая соль перед поступлением в продажу проходит разные виды очистки. Ее вываривают, а затем отбеливают. В результате многих манипуляций соль экстра лишается практически всех полезных свойств.

Морская

Она содержит йод, фосфор, магний, цинк и железо. Благодаря большому количеству минеральных элементов, которые входят в ее состав, эта соль очень полезна. Но так как ее высушивают при температуре 650 градусов, химическая структура затем полностью разрушается.

Йодированная

Йод в соль добавляют специально. Ведь он оказывает положительное воздействие на организм, нормализируя гормональный фон. К сожалению, при термической обработке большая часть йода испаряется.

Гималайская

Эту соль добывают вручную в Гималаях. Химической обработке ее не подвергают, а просушивают на солнце. В гималайской соли содержится огромное количество полезных веществ, которые важны для организма. А всё это благодаря тому, что она обогащалась в результате смешивания с вулканической магмой.

По заверениям нутрициологов, именно гималайская соль самая полезная для организма человека. Потому ее можно ввести в свой рацион, заменив обычную поваренную. Следите за тем, что вы употребляете в пищу, и берегите свое здоровье!

