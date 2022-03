Какая отвратительная детсадовская еда была в СССР: 7 блюд

Еда в СССР — это тема для отдельной, очень большой статьи. В ней были бы блюда из дефицитных товаров, специально насаженные людям рецепты и продукты, общие меню для всех столовых страны без учета особенностей местности.

Давайте вспомним хотя бы еду из детского сада. Детство ведь всегда ассоциируется с чем-то хорошим и положительным. Исключением могут быть лишь те блюда, которые давали детям. Многие взрослые до сих пор не могут вспоминать о них без чувства отвращения.

Какая детсадовская еда в СССР до сих пор вызывает ужас

Теплое молоко с пленкой

Эту гадость давали в детских садах на завтрак и на полдник. Начинать день с такого напитка — что может быть хуже? Ладно просто теплое молоко, но эта пленка, которой оно было покрыто, вызывает отвращение даже сейчас. Находились, конечно, смельчаки, которые закрывали глаза и залпом вливали в себя это молоко.

Манная каша с комочками

Многие взрослые люди из-за этой травмы детства до сих пор не могут смотреть в сторону манной каши. Удивительно, как поварам удавалось делать теплую кашу с обветренным твердым слоем сверху. Есть это блюдо можно было, только сдвинув в сторону верхний слой. А попадание в рот комочка манной каши нередко вызывало рвотный рефлекс.

Перловая каша

Дело не в каше, а в способе ее приготовления. Чаще всего перловка была подгоревшая, одновременно сухая и «скользкая» и почти всегда еле теплая. Перловая каша легко вставала комом в горле при попытках съесть ее.

Морковное пюре

Это блюдо дети размазывали по тарелке, притворяясь, что частично съели его. Пресное, невкусное и почти холодное морковное пюре обычно смешивали с картофельным. Это блюдо имело соответствующий цвет — бледно-грязно-оранжевый.

Суп с клецками

Появление этого первого блюда вызывало всеобщее уныние. Клецки были безвкусными, вязкими и скользкими. Остальные ингредиенты вспомнить тяжело. Хорошо хоть, что готовили его довольно редко.

Молочный суп с вермишелью

Это настоящее комбо гастрономического кошмара: теплое молоко и слипшиеся макароны. Кроме того, молочный суп частенько покрывала та самая ненавистная пленка, из-за которой аппетит сдувало ветром.

Кисель

Вкус киселя был нормальным, но вот его консистенция вызывала отвращение. Слишком вязкий для напитка, но слишком жидкий для еды. Помимо всего прочего, подавали кисель обычно очень горячим.

Это уж точно не те воспоминания, которые вызывают улыбку умиления. Комочки в манке и пенку на молочной каше еще можно было бы терпеть, если бы эти блюда были вкусными. Но ведь нет! А какое ваше самое нелюбимое блюдо из детского сада?

The post Какая отвратительная детсадовская еда была в СССР: 7 блюд appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!