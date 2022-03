Какая мука без глютена лучшая для приготовления блинов

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Масленица — это всегда прекрасный повод поговорить о блинах. Однако сегодня для многих это блюдо выпало из меню из-за наличия в нём глютена. И при этом почему-то многие забывают, что ведь существует мука без глютена. И из нее можно сделать отличные блины. Давай-ка поговорим о том, какую муку лучше всего использовать и в чём преимущества различных ее видов.

Выбирая муку, нужно в первую очередь обращать внимание на наличие в ней различных питательных веществ и минералов. Также разные виды муки по-разному влияют на кишечно-желудочный тракт. А еще нужно понимать, что не все виды муки подходят для всех целей. Потому, раз уж мы заговорили о блинах, разберем лишь те виды, которые годятся для их готовки.

Мука без глютена

Рисовая мука

При выборе рисовой муки нужно помнить, что белая рисовая мука почти полностью лишена питательных веществ и обладает высоким гликемическим индексом. А потому обращаем наше внимание исключительно на муку из бурого риса. Она обладает легким ореховым привкусом, что неплохо подходит для блинов. Также этот вид муки богат на клетчатку, цинк и кальций.

Гречневая мука

Гречневую муку можно считать одной из самых полезных среди остальных видов муки. Она содержит рекордные показатели антиоксидантов и других полезных веществ. Среди них можно выделить марганец, цинк, витамины группы В и многое другое. Гречневая мука положительно влияет на пищеварение и улучшается состояние сосудов. Да и блины из нее получаются замечательные.

Кокосовая мука

Сразу стоит отметить, что она обладает специфическим привкусом, который не каждому понравится. Однако при этом, кокосовую муку можно назвать одной из самых метаболически правильных. В ней высокая концентрация полезных жиров, низкий гликемический индекс и множество пищевых волокон. А еще она прекрасно поглощает влагу, благодаря чему тесто получается более плотным.

Миндальная мука

Универсальный и относительно дорогой вариант, зато эта мука больше всего похожа на обычную пшеничную. У нее низкий гликемический индекс, высокая концентрация аминокислот, клетчатки и полезных жиров. Употребление миндальной муки помогает организму регулировать уровни сахара и холестерина в крови.

Кунжутная мука

Кунжут в целом очень полезный продукт. Это отличный источник кальция, особенно, для людей, которые не могут получать его из молока. Сама же мука довольно грубая и плотная, но при этом насыщена клетчаткой. Вероятно, вкусовые качества не всем придутся по вкусу, но она очень сытная. К тому же употребление кунжутной муки положительно влияет на слизистую оболочку желудка.

Овсяная мука

Овсяная мука, пожалуй, оптимальный вариант для блинов, если вы ищете безглютеновый вариант. Кроме того этот вид муки обладает рядом существенных преимуществ: во-первых, она очень хорошо усваивается, а во-вторых, овсяная мука богата полезными веществами. А еще это почти идеальный вариант для приготовления блинов!

Вероятно, в ближайшее время будет довольно сложно отыскать какие-то необычные компоненты. Однако всё равно не стоит забывать о правильном питании, да и некоторые виды муки без глютена достать будет несложно даже в такое непростое время.

