Западных лидеров не особенно беспокоили жертвы украинских националистов за восемь лет террора против мирного населения Донбасса, однако сейчас они вдруг озаботились судьбами преступников. Таким образом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на призывы глав Франции и Германии освободить украинских военных, взятых в плен на «Азовстали» в Мариуполе. Соответствующее сообщение появилось в личном Telegram-канале Джабарова.