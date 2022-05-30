«Как же им не стыдно?»: Джабаров ответил на просьбу Европы освободить сдавшихся с «Азовстали» националистов

Западных лидеров не особенно беспокоили жертвы украинских националистов за восемь лет террора против мирного населения Донбасса, однако сейчас они вдруг озаботились судьбами преступников. Таким образом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на призывы глав Франции и Германии освободить украинских военных, взятых в плен на «Азовстали» в Мариуполе. Соответствующее сообщение появилось в личном Telegram-канале Джабарова.
Процесс сдачи в плен украинских националистов, заблокированных на «Азовстали», официально завершился 20 мая. По последним данным, всего сложили оружие 2439 военных. В свою очередь Эммануэль Макрон и Олаф Шольц обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить пленных.
Однако у Владимира Джабарова возник резонный вопрос.
«Что-то лидеры Европы не особенно беспокоились о судьбах жертв неонацистов за долгие восемь лет террора против мирного населения ДНР и ЛНР. А сейчас вдруг озаботились. Как же им не стыдно?» — высказался государственный деятель.
Вместе с этим сенатор подчеркнул, что нельзя оставлять безнаказанными людей, которые восемь лет подряд терроризировали мирных жителей Донбасса.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.