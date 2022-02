Пельмени-фри — одна из любимых закусок под пенистое пиво или под безалкогольные напитки. Хрустящие и ароматные жареные пельмени нравятся и взрослым, и детям. Я, например, жарю их не во фритюре, а на сковороде, и получаются они такими же хрустящими. При этом, если знать как жарить пельмени правильно, они получаются не только с корочкой, но и нежными внутри.

Во время такой жарки используется гораздо меньше масла, а вкусовые качества не теряются. Рассказываю подробно про свой рецепт и про то, какие хитрости и лайфхаки можно использовать.

Жареные пельмени: рецепт и секреты готовки

Я расскажу вам, как жарить пельмени на сковороде. Ну, и, конечно, раскрою некоторые секреты готовки, которые сделают их не обычной закуской, а вполне себе ресторанным блюдом. Жарить пельмени можно и нужно замороженными, если они покупные. Лучше их не размораживать, так как тесто будет липнуть к сковороде и рваться.

Растапливаем на сковороде растительное масло. Его должно быть достаточно, чтобы покрыть хотя бы 0,5 см в высоту. По желанию (так будет вкуснее) можно добавить сливочного масла. Когда масло хорошо разогреется, станет полностью жидким и прозрачным, отправляем туда пельмени. Не кладите на сковороду слипшиеся пельмени, разделите их. Также на сковороде не должно быть слишком много пельменей. Лучше пожарить их в несколько этапов, но чтобы они лежали прямым рядом. Жарьте пельмени на сковороде не на максимальном, но на достаточно большом огне. Тогда у вас получится хрустящая корочка, а мясной сок (бульон) внутри не вытечет и сохранит все свои ароматы. Если не хотите слишком зажаренные пельмени, можно после быстрой обжарки на большом огне влить немного воды и накрыть сковороду крышкой. Дайте пельменям пропариться, а затем снимите крышку, чтобы они не были слишком мягкими. В процессе жарки, ближе к концу процесса посыпьте пельмени любимыми специями, солью, перцем, ароматными травами. А подавать на стол их можно с овощами, зеленью и любыми соусами.

Лично я готовлю соус на основе сметаны и майонеза (пополам), добавляю немного горчицы и соевого соуса. Получается отлично, советую попробовать!

