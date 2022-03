Как жарить муку для подливы: хитрость для улучшения вкуса

Даже у самых простых блюд есть свои секреты и «тайные» ингредиенты, которые способны улучшить вкус. Если вы хотите приготовить аппетитный соус или подливу, вам не обойтись без жареной муки. Именно этот ингредиент помогает добиться нужной консистенции. Добавьте немного золотистой муки в домашний крем-суп, и он станет густым и нежным. Остается только узнать, как правильно жарить муку.

Казалось бы, что такого сложного в обжарке? Высыпал на сухую сковороду и следишь, чтобы не подгорела. Но, в зависимости от того, что именно вы готовите, и жарить муку нужно по-разному. В основном это касается времени приготовления. Давайте вместе разберемся, как и сколько нужно обжаривать муку для разных блюд.

Как и сколько жарить муку

Для обжарки годится мука только высшего сорта. Ее нужно предварительно просеять, чтобы очистить от посторонних вкраплений и избавиться от комочков. После этого хорошо разогрейте сухую сковороду и всыпьте муку. Слой не должен превышать 3–4 см.

Во время жарки постоянно помешивайте муку, чтобы она не подгорела. Через некоторое время продукт начнет подрумяниваться, становясь кремового цвета. Появится и характерный ореховый аромат. В отдельных случаях можно обжарить муку в духовке. В основном так поступают с большим количеством продукта.

Время приготовления зависит от дальнейшего использования добавки. Хотя опытные кулинары советуют больше обращать внимание на внешний вид муки, а не на продолжительность процесса в минутах. Вот примерное время жарки для разных блюд:

для супов и подлив муку нужно жарить 2–3 минуты на медленном огне, при этом цвет будет светло-золотистый;

муку нужно жарить 2–3 минуты на медленном огне, при этом цвет будет светло-золотистый; для соусов , которые нужно загустить, жарьте муку в течение 3–5 минут на медленном или среднем огне до коричневого цвета;

, которые нужно загустить, жарьте муку в течение 3–5 минут на медленном или среднем огне до коричневого цвета; если требуется обжарить продукт на сливочном масле, его следует предварительно растопить. Затем готовьте муку 4–5 минут, постоянно помешивая. На каждые 100 г используйте 1 ст. л. сливочного масла.

Разобравшись со всеми тонкостями дела, вы с легкостью сможете довести муку до нужного состояния. Этот компонент поможет вам сделать любой соус идеальной густоты, что напрямую влияет как на вкус, так и на внешний вид блюда. Делитесь этой хитростью со своими друзьями!

