Как заточить ножницы с помощью иголки и не только

Наверное, у каждой порядочной хозяюшки есть красивая жестяная шкатулка, в которой много лет назад продавалось печенье. А теперь она доверху набита нитками, пуговицами и лоскутками. Среди всего этого богатства лежат и ножницы. Признайтесь, как давно вы за ними ухаживали? Реально ли вообще заточить ножницы самому?

Нет ничего более раздражающего, чем тупые ножницы. Особенно когда они нужны. Как привести инструмент в порядок, мне рассказал соседка. Она еще с 90-х работает швеей в ателье. Говорит, заточить ножницы не проблема. Поделилась с мужем, а он в тот же вечер занялся всеми нашими инструментами.

Надежные способы заточить ножницы

Начнем со способа, проверенного лично мной. Чтобы заострить лезвия ножниц с помощью иголки, поднесите последнюю к их краю. Словно открывая иголкой ножницы, проведите ее от основания до конца лезвий. Повторите действие около 8 раз, чтобы увидеть эффект.

А еще сделать ножницы острее вы можете с помощью стеклянного пузырька от лекарств. Лезвиями легонько зажмите основание горлышка. Как и в трюке с иголкой, открывайте горлышком ножницы. До 10 движений будет достаточно, чтобы лезвия стали острее.

Как точили ножницы в Союзе

Наверное, самый легкий способ вернуть остроту лезвиям ножниц — заточить их с помощью фольги. Подойдет даже металличесткая оболочка от шоколадки. Сложите ее в несколько слоев и нарежьте полосками. Очень скоро вы увидите, что ножницы режут куда лучше. А где еще применить тонкую фольгу, читайте по ссылке.

А если эти методы уже не работают, значит вы крайне запустили свой инструмент. Но не спешите отдавать его в мастерскую или (еще чего!) покупать новый. Лучше поищите в кладовой мелкозернистую наждачную бумагу. С помощью нее вы сможете сделать лезвия ножниц острее, даже если они заржавели. Удачи в этом нелегком деле!

