Никогда не поздно узнать, как засолить форель в домашних условиях. В таком виде она намного вкуснее и полезнее магазинной. В этой простой истине я убедилась на собственном опыте. Как-то в супермаркете мне удалось купить свежую красную рыбу, а рецепт ее засолки я подсмотрела в одной кулинарной энциклопедии.

Расскажу и вам о хитростях, которые пригодились в процессе приготовления. А дочитав до конца, вы узнаете, как посолить рыбу с яблочным соком.

Как правильно солить форель

Морепродукты очень быстро портятся, поэтому мама не раз мне говорила, что проверить свежесть охлажденной рыбы можно, надавив на нее пальцем. Если вмятина быстро выравнивается, значит, продукт можно покупать. Также я смотрю, чтобы замороженная тушка была идеально ровной, так как это говорит о свежести и коротком пребывании в морозилке.

Рецепт для форели начинается с разделки тушки. Рыбу очищаю от чешуи и внутренностей, удаляю голову и все плавники. А затем разрезаю ее острым ножом вдоль хребта. Вытаскиваю позвоночник и косточки. Разрезаю готовое филе на куски удобного размера. Подготавливаю стеклянную емкость (тогда в готовом продукте будет отсутствовать специфический привкус, который дает металл). На 1 кг очищенного рыбного филе беру 2 столовые ложки обычной соли, без добавления йода, 1 столовую ложку сахара. мешиваю сахар с солью, и этой смесью натираю форель. Насыпаю оставшуюся смесь на дно емкости, затем кладу рыбу кожицей вниз. Закрываю контейнер и оставляю примерно на полтора суток.

Как засолить форель в рассоле и с яблочным соком

Можно также сделать рассол из одного литра холодной кипяченой воды и 2 столовых ложек соли. А затем поместить в него тушку.

А еще я вычитала оригинальный рецепт форели, в котором 150 г соли, нужно смешать со 110 г сахара, соком яблока (60 мл) и соком 3 лаймов, вместе с натертой цедрой. Затем в это маринад кладут рыбное филе, сверху ставят груз и оставляют в холоде на 4 часа.

Форель домашней засолки — это настоящий деликатес для всей семьи. Для лучшей сохранности соленую рыбу можно хранить в морозилке. Если вы задумывались, как засолить форель в домашних условиях, то приведенные в статье рецепты будут очень актуальны. Эта рыба станет идеальным дополнением праздничного стола!

