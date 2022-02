Как зашить джинсы между ног и спрятать постыдное место

Не знаю, как у вас, а у меня джинсы чаще всего рвутся на постыдном месте. Какими бы качественными и дорогими они ни были, уже спустя полгода ткань между ног истончается. Но это не повод покупать новые брюки, ведь так можно и разориться. Лучше зашить джинсы между ног проверенным способом.

Ему меня еще мама научила. Она не только женщина экономная, но и мастерица на все руки. Говорит, незаметно зашить джинсы между ног должна уметь каждая хозяйка. Главное — развить в себе навык работы с иголкой и набраться терпения. Без полной концентрации тут не обойтись.

Способ незаметно зашить джинсы между ног

В первую очередь вам понадобятся нитки того же цвета, что и джинсы, и тонкая иголка. В моём наборе она стоит под номером 7. Отмерьте длинный отрезок нитки, нанизайте ее на иголку, а концы завяжите в узел. Приступайте к стежкам.

Этот вид шва называется шовный стежок. Его особенность в том, что в процессе шитья вы должны пронизать ткань несколько раз. Начинайте делать стежки с той стороны дыры, что поменьше. Нитки и потрепанную ткань заверните внутрь.

Если вы хотите, чтобы шов был действительно незаметным, делайте мелкие густые стежки. Это дело не терпит спешки. Если вы видите, что совершили ошибку, стоит немедленно ее исправить. В противном случае вся работа пойдет насмарку.

Как закрепить шов

Когда работа над швом подошла к концу, выверните джинсы. Аккуратно обрежьте завернутую внутрь потрепанную ткань, не задев нитки. Хорошенько прогрейте шов утюгом.

Теперь наложите поверх шва клеевую паутинку. Пройдитесь по ней утюгом. Она должна приклеиться намертво. Где она будет лишней, обрежьте. Для дополнительной фиксации сделайте круговые стежки по клеевой паутинке.

Когда на любимой одежде появляются повреждения, это всегда обидно. Особенно если вещь совсем новая. Впрочем, вернуть былую красоту можно даже пуховику. Детальнее об этом читайте по ссылке. А вы когда-то зашивали джинсы в постыдном месте? Делитесь, оправдал ли результат ваши старания?

The post Как зашить джинсы между ног и спрятать постыдное место appeared first on Со Вкусом.

