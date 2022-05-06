Как заработать на мобильных приложениях

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Заработок на мобильных приложениях возможен. Есть пассивный заработок, а есть активный на выполнении разных задач. Пока работает пассивный, можно зарабатывать самим на выполнении разный заданий.

Так же без особого труда и навыков вы можете создать свое мобильное приложение. В разработке вам поможет appsfactory.ru

Advertapp

В этом надо устанавливать различные приложения, пробыть в них секунд 30, и заходить в эти приложения дней 7 в некоторых заданиях меньше, также есть такие задания как пройти небольшой тест и за него заплатят 15-20 рублей. Заданий очень много около трёхсот, выводить можно на Киви кошелёк, на мобильный счет. Минимальная сумма вывода 15 рублей. Для такого приложения минимальная сумма маленькая.

Mazito

Это неактивный заработок, так как в нём нужно всего лишь включить блокировку экрана и смотреть рекламу при включении телефона. За месяц в нём можно подзаработать около 500 рублей. Вывод доступен на Киви кошелёк, на номер телефона. Минимальная сумма 1 рубль.

ProxyLite

Это пассивное приложение для заработка. Это приложение берёт часть интернета для своих задач, но скорость интернета не будет снижаться. В нём есть ежедневный бонус в котором могу дать около 2 рублей, от одного до двух рабочих рефералов, и скидку на покупку. Минимальная сумма вывода чрезвычайно маленькая всего лишь 1 рубль. Вывод доступен на такие платёжные данные как: Киви кошелёк, Сбербанк, номер телефона и Вебмани. За месяц на пассиве можно заработать около 1000 рублей может больше, смотря сколько будет работать приложение.

Aurum

Приложение Aurum- это активный и пассивный заработок. Похож на AdvertApp нужно скачивать приложения указанные в заданиях и заходить на пару секунд. Также будет даваться бонус каждую неделю, бонус влияет от вашего баланса, то есть чем больше денег на балансе тем выше бонус. Вывести заработанные деньги можно на баланс киви кошелька или на номер телефона. Минимальная сумма 15 рублей.

Seo-Sprint

Активный заработок на выполнении разных заданий. Заработок зависит от того, сколько сделано заданий и на какую сумму. Вывод на разные платёжные системы и минимальная сумма везде разная. За одно задание могут дать от 50 копеек и до 100 рублей. Работает реферальная система, можно собрать свою команду рефералов.

Яндекс.Толока

Оценка веб-страниц, оставить отзыв о магазине/приложении, поискать информацию в интернете. Заданий в день публикуются много. Вывод на разные ЭПС, в ом числе и Юмани от 1 цента.

ApperWall

Необходимо скачать приложения. Затем выбрать отзыв и написать, и получить деньги. Есть реферальная программа – 25%. Вывод на Юмани, на телефон, минимальная сумма – 25 центов.

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