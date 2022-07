Как запечь шампиньоны в духовке: 4 свежих идеи

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



У хозяйки, любящей готовить, практически всегда можно найти в холодильнике шампиньоны. Ведь это продукт выступает главным ингредиентом во множестве вкуснейших блюд. Из шампиньонов можно приготовить роскошные закуски и бесподобные крем-супы. Даже вторые блюда с такими грибами получаются очень сытными и ароматными. Потому сегодня редакция «Со Вкусом» расскажет, как запечь шампиньоны в духовке оригинальными способами.

Грибы, приготовленные таким образом, имеют восхитительный вкус. На запекание шампиньонов уходит не так уж и много времени, зато блюда получаются ресторанного уровня. Это мы гарантируем!

Как запечь шампиньоны в духовке: проверенные рецепты

Аппетитный жюльен

Необходимые ингредиенты:

300 г шампиньонов

600 г куриных бедрышек

3 л воды

1 луковица

120 г сливочного масла

3 ст. л. пшеничной муки

60 г твердого сыра

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

1 щеп. мускатного ореха

Способ приготовления:

Тщательно моем грибы. Отделяем шляпки от ножек. Помещаем курицу в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения, солим, добавляем очищенную целую луковицу и ножки шампиньонов. Варим на слабом огне в течение 30 минут. Нарезаем мясо небольшими кусочками. Процеживаем бульон. Шляпки грибов нарезаем небольшими произвольными кусочками. Обжариваем их на разогретой сковороде с 20 г сливочного мала, активно помешивая. Через 7–8 минут перекладываем шампиньоны к курице. В сковороде, в которой обжаривались грибы, растапливаем 100 г сливочного масла. Всыпаем пшеничную муку, хорошенько всё перемешиваем. Держим на огне в течение 3 минут. Вливаем мясной бульон. Перемешиваем всё и готовим еще 4 минуты. Солим и перчим. Добавляем мускатный орех. Снова перемешиваем и убираем с огня. Готовый соус вливаем к мясу и грибам. Натираем на терке твердый сыр. Добавляем его к остальным ингредиентам. Тщательно всё перемешиваем. Раскладываем по порционным формочкам и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут. Жюльен с грибами и курицей готов!

Ароматные шампиньоны, фаршированные мясом

Необходимые ингредиенты:

1 луковица

2 зуб. чеснока

300 г свиного фарша

12 шампиньонов

3 ст. л. растительного масла

2 ст. л. соевого соуса

80 г твердого сыра

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Очищаем лук и чеснок. Измельчаем их и всыпаем к свиному фаршу. Добавляем соль, черный молотый перец и вливаем соевый соус. Тщательно перемешиваем. Удаляем ножки грибов. Обжариваем шляпки шампиньонов на разогретой сковороде с добавлением 2 ст. л. растительного масла. Готовим в течение 4 минут, периодически помешивая. Шляпки грибов наполняем свиным фаршем. Натираем твердый сыр и посыпаем им шампиньоны. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Приятного аппетита!

Шампиньоны с перловкой в горшочках

Необходимые ингредиенты:

350 г перловки

1 л воды

3 ст. л. растительного масла

700 г шампиньонов

1 луковица

1 ст. л. соевого соуса

соль по вкусу

Способ приготовления:

Хорошенько промываем крупу. Распариваем перловку: высыпаем ее на мелкое сито, кипятим воду в кастрюле и помещаем сверху сито. Накрываем крышкой и оставляем на 20 минут на среднем огне. В другую кастрюлю наливаем 800 мл чистой воды. Немного присаливаем и вливаем 1 ст. л. растительного масла. Всыпаем перловку. После закипания убавляем огонь и варим еще 20 минут. Откидываем перловку на дуршлаг и даем стечь жидкости. Разрезаем грибы на 4 части. Бросаем их в кастрюлю с 200 мл кипящей воды. Слегка присаливаем и варим в течение 6 минут. Достаем шампиньоны и процеживаем отвар. Очищаем репчатый лук и измельчаем его. Обжариваем его на разогретой сковороде с 2 ст. л. растительного масла около 4 минут. Добавляем грибы. Жарим еще 3 минуты. Затем выкладываем перловку. Хорошенько всё перемешиваем и держим на огне 30 секунд. Затем убираем с плиты и раскладываем содержимое сковороды по горшочкам для запекания. Доводим до кипения грибной отвар и вливаем его к перловке с грибами. Добавляем соевый соус. Снова всё перемешиваем. Закрываем крышечками и отправляем в разогретую до 160 градусов на 15 минут. Затем достаем горшочки. Перемешиваем их содержимое и при необходимости доливаем немного горячей воды. Отправляем еще на 15 минут в духовку. Ароматные грибочки с перловкой готовы!

Золотистые шампиньоны, фаршированные орехами

Необходимые ингредиенты:

12 шампиньонов

2 зуб. чеснока

2 веточки петрушки

50 г грецких орехов

1,5 ст. л. растительного масла

120 г моцареллы

4 ст. л. сливок

1 щеп. молотого мускатного ореха

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Отделяем ножки от шляпок грибов. Мелко нарезаем ножки. Измельчаем чеснок и зелень. На разогретой сухой сковороде подсушиваем очищенные грецкие орехи в течение 3 минут. Затем рубим их в крупную крошку. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем грибные шляпки до румяности по 4 минуты с каждой стороны. Даем им остыть. Моцареллу нарезаем небольшими кубиками. Смешиваем ее с грецкими орехами, ножками шампиньонов, чесноком и петрушкой. Вливаем сливки жирностью 9 %. Добавляем мускатный орех, соль и черный молотый перец. Хорошенько всё перемешиваем. Полученной смесью наполняем поджаренные грибные шляпки. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 7–8 минут.

Выберите тот рецепт, который понравился вам больше всего, и запаситесь необходимыми продуктами. Приготовив оригинальное блюдо с шампиньонами, вы увидите, как повседневное меню заиграет совершенно новыми красками!

