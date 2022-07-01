Как запечь шампиньоны в духовке: 4 свежих идеи

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У хозяйки, любящей готовить, практически всегда можно найти в холодильнике шампиньоны. Ведь это продукт выступает главным ингредиентом во множестве вкуснейших блюд. Из шампиньонов можно приготовить роскошные закуски и бесподобные крем-супы. Даже вторые блюда с такими грибами получаются очень сытными и ароматными. Потому сегодня редакция «Со Вкусом» расскажет, как запечь шампиньоны в духовке оригинальными способами.
Грибы, приготовленные таким образом, имеют восхитительный вкус. На запекание шампиньонов уходит не так уж и много времени, зато блюда получаются ресторанного уровня. Это мы гарантируем!
Как запечь шампиньоны в духовке: проверенные рецепты
Аппетитный жюльен
Необходимые ингредиенты:
- 300 г шампиньонов
- 600 г куриных бедрышек
- 3 л воды
- 1 луковица
- 120 г сливочного масла
- 3 ст. л. пшеничной муки
- 60 г твердого сыра
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 1 щеп. мускатного ореха
Способ приготовления:
- Тщательно моем грибы. Отделяем шляпки от ножек.
- Помещаем курицу в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения, солим, добавляем очищенную целую луковицу и ножки шампиньонов. Варим на слабом огне в течение 30 минут.
- Нарезаем мясо небольшими кусочками. Процеживаем бульон.
- Шляпки грибов нарезаем небольшими произвольными кусочками. Обжариваем их на разогретой сковороде с 20 г сливочного мала, активно помешивая. Через 7–8 минут перекладываем шампиньоны к курице.
- В сковороде, в которой обжаривались грибы, растапливаем 100 г сливочного масла. Всыпаем пшеничную муку, хорошенько всё перемешиваем. Держим на огне в течение 3 минут.
- Вливаем мясной бульон. Перемешиваем всё и готовим еще 4 минуты. Солим и перчим. Добавляем мускатный орех. Снова перемешиваем и убираем с огня.
- Готовый соус вливаем к мясу и грибам. Натираем на терке твердый сыр. Добавляем его к остальным ингредиентам. Тщательно всё перемешиваем. Раскладываем по порционным формочкам и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут. Жюльен с грибами и курицей готов!
Ароматные шампиньоны, фаршированные мясом
Необходимые ингредиенты:
- 1 луковица
- 2 зуб. чеснока
- 300 г свиного фарша
- 12 шампиньонов
- 3 ст. л. растительного масла
- 2 ст. л. соевого соуса
- 80 г твердого сыра
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
- Очищаем лук и чеснок. Измельчаем их и всыпаем к свиному фаршу. Добавляем соль, черный молотый перец и вливаем соевый соус. Тщательно перемешиваем.
- Удаляем ножки грибов. Обжариваем шляпки шампиньонов на разогретой сковороде с добавлением 2 ст. л. растительного масла. Готовим в течение 4 минут, периодически помешивая.
- Шляпки грибов наполняем свиным фаршем. Натираем твердый сыр и посыпаем им шампиньоны.
- Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Приятного аппетита!
Шампиньоны с перловкой в горшочках
Необходимые ингредиенты:
- 350 г перловки
- 1 л воды
- 3 ст. л. растительного масла
- 700 г шампиньонов
- 1 луковица
- 1 ст. л. соевого соуса
- соль по вкусу
Способ приготовления:
- Хорошенько промываем крупу. Распариваем перловку: высыпаем ее на мелкое сито, кипятим воду в кастрюле и помещаем сверху сито. Накрываем крышкой и оставляем на 20 минут на среднем огне.
- В другую кастрюлю наливаем 800 мл чистой воды. Немного присаливаем и вливаем 1 ст. л. растительного масла. Всыпаем перловку. После закипания убавляем огонь и варим еще 20 минут. Откидываем перловку на дуршлаг и даем стечь жидкости.
- Разрезаем грибы на 4 части. Бросаем их в кастрюлю с 200 мл кипящей воды. Слегка присаливаем и варим в течение 6 минут. Достаем шампиньоны и процеживаем отвар.
- Очищаем репчатый лук и измельчаем его. Обжариваем его на разогретой сковороде с 2 ст. л. растительного масла около 4 минут. Добавляем грибы. Жарим еще 3 минуты. Затем выкладываем перловку. Хорошенько всё перемешиваем и держим на огне 30 секунд. Затем убираем с плиты и раскладываем содержимое сковороды по горшочкам для запекания.
- Доводим до кипения грибной отвар и вливаем его к перловке с грибами. Добавляем соевый соус. Снова всё перемешиваем. Закрываем крышечками и отправляем в разогретую до 160 градусов на 15 минут.
- Затем достаем горшочки. Перемешиваем их содержимое и при необходимости доливаем немного горячей воды. Отправляем еще на 15 минут в духовку. Ароматные грибочки с перловкой готовы!
Золотистые шампиньоны, фаршированные орехами
Необходимые ингредиенты:
- 12 шампиньонов
- 2 зуб. чеснока
- 2 веточки петрушки
- 50 г грецких орехов
- 1,5 ст. л. растительного масла
- 120 г моцареллы
- 4 ст. л. сливок
- 1 щеп. молотого мускатного ореха
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
- Отделяем ножки от шляпок грибов. Мелко нарезаем ножки.
- Измельчаем чеснок и зелень.
- На разогретой сухой сковороде подсушиваем очищенные грецкие орехи в течение 3 минут. Затем рубим их в крупную крошку.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем грибные шляпки до румяности по 4 минуты с каждой стороны. Даем им остыть.
- Моцареллу нарезаем небольшими кубиками. Смешиваем ее с грецкими орехами, ножками шампиньонов, чесноком и петрушкой. Вливаем сливки жирностью 9 %. Добавляем мускатный орех, соль и черный молотый перец. Хорошенько всё перемешиваем.
- Полученной смесью наполняем поджаренные грибные шляпки. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 7–8 минут.
Выберите тот рецепт, который понравился вам больше всего, и запаситесь необходимыми продуктами. Приготовив оригинальное блюдо с шампиньонами, вы увидите, как повседневное меню заиграет совершенно новыми красками!
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