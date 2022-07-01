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Как запечь шампиньоны в духовке: 4 свежих идеи

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У хозяйки, любящей готовить, практически всегда можно найти в холодильнике шампиньоны. Ведь это продукт выступает главным ингредиентом во множестве вкуснейших блюд. Из шампиньонов можно приготовить роскошные закуски и бесподобные крем-супы. Даже вторые блюда с такими грибами получаются очень сытными и ароматными. Потому сегодня редакция «Со Вкусом» расскажет, как запечь шампиньоны в духовке оригинальными способами.

Грибы, приготовленные таким образом, имеют восхитительный вкус. На запекание шампиньонов уходит не так уж и много времени, зато блюда получаются ресторанного уровня. Это мы гарантируем!

Как запечь шампиньоны в духовке: проверенные рецепты

Аппетитный жюльен

Как запечь шампиньоны в духовке: 4 свежих идеи© Depositphotos

Необходимые ингредиенты:

  • 300 г шампиньонов
  • 600 г куриных бедрышек
  • 3 л воды
  • 1 луковица
  • 120 г сливочного масла
  • 3 ст. л. пшеничной муки
  • 60 г твердого сыра
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • 1 щеп. мускатного ореха

Способ приготовления:

  1. Тщательно моем грибы. Отделяем шляпки от ножек.
  2. Помещаем курицу в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения, солим, добавляем очищенную целую луковицу и ножки шампиньонов. Варим на слабом огне в течение 30 минут.
  3. Нарезаем мясо небольшими кусочками. Процеживаем бульон.
  4. Шляпки грибов нарезаем небольшими произвольными кусочками. Обжариваем их на разогретой сковороде с 20 г сливочного мала, активно помешивая. Через 7–8 минут перекладываем шампиньоны к курице.
  5. В сковороде, в которой обжаривались грибы, растапливаем 100 г сливочного масла. Всыпаем пшеничную муку, хорошенько всё перемешиваем. Держим на огне в течение 3 минут.
  6. Вливаем мясной бульон. Перемешиваем всё и готовим еще 4 минуты. Солим и перчим. Добавляем мускатный орех. Снова перемешиваем и убираем с огня.
  7. Готовый соус вливаем к мясу и грибам. Натираем на терке твердый сыр. Добавляем его к остальным ингредиентам. Тщательно всё перемешиваем. Раскладываем по порционным формочкам и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут. Жюльен с грибами и курицей готов!

Ароматные шампиньоны, фаршированные мясом

Как запечь шампиньоны в духовке: 4 свежих идеи© Depositphotos

Необходимые ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 2 зуб. чеснока
  • 300 г свиного фарша
  • 12 шампиньонов
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 80 г твердого сыра
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очищаем лук и чеснок. Измельчаем их и всыпаем к свиному фаршу. Добавляем соль, черный молотый перец и вливаем соевый соус. Тщательно перемешиваем.
  2. Удаляем ножки грибов. Обжариваем шляпки шампиньонов на разогретой сковороде с добавлением 2 ст. л. растительного масла. Готовим в течение 4 минут, периодически помешивая.
  3. Шляпки грибов наполняем свиным фаршем. Натираем твердый сыр и посыпаем им шампиньоны.
  4. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Приятного аппетита!

Шампиньоны с перловкой в горшочках

Как запечь шампиньоны в духовке: 4 свежих идеи© Depositphotos

Необходимые ингредиенты:

  • 350 г перловки
  • 1 л воды
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 700 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Хорошенько промываем крупу. Распариваем перловку: высыпаем ее на мелкое сито, кипятим воду в кастрюле и помещаем сверху сито. Накрываем крышкой и оставляем на 20 минут на среднем огне.
  2. В другую кастрюлю наливаем 800 мл чистой воды. Немного присаливаем и вливаем 1 ст. л. растительного масла. Всыпаем перловку. После закипания убавляем огонь и варим еще 20 минут. Откидываем перловку на дуршлаг и даем стечь жидкости.
  3. Разрезаем грибы на 4 части. Бросаем их в кастрюлю с 200 мл кипящей воды. Слегка присаливаем и варим в течение 6 минут. Достаем шампиньоны и процеживаем отвар.
  4. Очищаем репчатый лук и измельчаем его. Обжариваем его на разогретой сковороде с 2 ст. л. растительного масла около 4 минут. Добавляем грибы. Жарим еще 3 минуты. Затем выкладываем перловку. Хорошенько всё перемешиваем и держим на огне 30 секунд. Затем убираем с плиты и раскладываем содержимое сковороды по горшочкам для запекания.
  5. Доводим до кипения грибной отвар и вливаем его к перловке с грибами. Добавляем соевый соус. Снова всё перемешиваем. Закрываем крышечками и отправляем в разогретую до 160 градусов на 15 минут.
  6. Затем достаем горшочки. Перемешиваем их содержимое и при необходимости доливаем немного горячей воды. Отправляем еще на 15 минут в духовку. Ароматные грибочки с перловкой готовы!

Золотистые шампиньоны, фаршированные орехами

Как запечь шампиньоны в духовке: 4 свежих идеи© Depositphotos

Необходимые ингредиенты:

  • 12 шампиньонов
  • 2 зуб. чеснока
  • 2 веточки петрушки
  • 50 г грецких орехов
  • 1,5 ст. л. растительного масла
  • 120 г моцареллы
  • 4 ст. л. сливок
  • 1 щеп. молотого мускатного ореха
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отделяем ножки от шляпок грибов. Мелко нарезаем ножки.
  2. Измельчаем чеснок и зелень.
  3. На разогретой сухой сковороде подсушиваем очищенные грецкие орехи в течение 3 минут. Затем рубим их в крупную крошку.
  4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем грибные шляпки до румяности по 4 минуты с каждой стороны. Даем им остыть.
  5. Моцареллу нарезаем небольшими кубиками. Смешиваем ее с грецкими орехами, ножками шампиньонов, чесноком и петрушкой. Вливаем сливки жирностью 9 %. Добавляем мускатный орех, соль и черный молотый перец. Хорошенько всё перемешиваем.
  6. Полученной смесью наполняем поджаренные грибные шляпки. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 7–8 минут.

Выберите тот рецепт, который понравился вам больше всего, и запаситесь необходимыми продуктами. Приготовив оригинальное блюдо с шампиньонами, вы увидите, как повседневное меню заиграет совершенно новыми красками!

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