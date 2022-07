Летом наш рацион состоит из свежих сезонных салатов, а зимой — из закруток и заготовок. Но ведь вкусные и полезные овощи можно есть в свежем виде даже зимой! Зачем отказывать себе в таком витаминном удовольствии? Рассказываю, как заморозить кабачки, чтобы и в холодное время наслаждаться летними блюдами.

Знаю, что некоторые хозяйки замораживают овощи целиком, а потом уже разбираются, что с ними делать. Но мне такой подход кажется непрактичным, особенно без большой морозильной камеры. Зная, какие блюда вы обычно готовите себе и родным, можно заготовить овощи правильно.

© Depositphotos

Как заморозить кабачки на зиму: 4 способа нарезки

Перед заготовкой кабачков на зиму обязательно хорошо вымойте и просушите ваши овощи. Выбирайте хорошие, спелые кабачки, без повреждений и вмятин.

Кружочки

Для заморозки таким способом подойдут небольшие кабачки. Нарежьте их кружочками-шайбами и выложите на поднос, застеленный пищевой пленкой или обычным целлофановым пакетом. В таком виде уберите овощи в морозилку до полного замораживания. Затем сложите кабачки в пакет, постарайтесь выпустить из него воздух и плотно завяжите. Верните заготовку в морозилку. Безусловно, такие кабачки можно использовать для запеканок или закусок.

© Depositphotos

Лодочки

Выберите крупные кабачки и каждый разрежьте вдоль на 2 половины. Теперь аккуратно достаньте из кабачков мякоть и отставьте ее в сторону. Лодочки из кабачков лучше замораживать порционно. Сперва оберните одну лодочку пищевой пленкой, затем положите в нее вторую и снова оберните. Повторяйте, пока не закончатся кабачки. Сложите заготовки в пакет, хорошенько его завяжите и уберите в морозилку. Такие лодочки можно будет приготовить с фаршем и сыром.

© Depositphotos

Кубики

Нарежьте кабачки кубиками такого размера, который вам понадобится. Выложите их на подносы, застеленные пищевой пленкой, в 1,5 слоя. Уберите кабачки в морозилку до полного замораживания. После этого сложите кубики в общий пакет (или несколько пакетов) и уберите до зимы в морозилку. С такими кубиками из кабачков можно приготовить овощное рагу или суп.

© Depositphotos

Стружка

Натрите кабачки на средней или крупной терке. Сюда же можно взять мякоть от лодочек, если она у вас осталась. Затем слегка отожмите полученную стружку и уложите ее в пакеты по порциям. Каждый пакет хорошенько заверните, выпуская лишний воздух. Кроме того, порции кабачковой стружки можно уложить в один большой пакет для удобства. Такой способ заготовки кабачков подойдет для оладий и котлет.

© Depositphotos

Любите легкие овощные супы? Обязательно заготовьте кабачки кубиками и не отказывайте себе в удовольствии. Облюбовали новый способ жарки котлеты с кабачками? Тогда обязательно натрите овощ на терке и заморозьте его, чтобы даже зимой подавать родным это блюдо. Пока витаминные кабачки продаются за копейки, обязательно успейте заморозить их. Вот это находка будет зимой!

