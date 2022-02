Как замариновать лук для бургера как в ресторане

В пятницу после работы я ужин не готовлю. У нас в семье традиция: в конце рабочей недели поощряем себя доставкой пиццы, суши или бургеров. Лично я чаще всего заказываю последние. Долгое время не могла разгадать секрет их удивительного вкуса. А потом поняла, что лук для бургера маринуют как-то по-особенному.

Вы тоже должны были это заметить. Кольца красного лука не обрабатывают термически. Они хрустящие, сладкие и в меру острые, однако совсем не горькие. В чём именно маринуют лук для бургера, узнала совсем недавно. К слову, в таком виде его можно добавлять и в салат, и к шашлыку.

Маринованный лук для бургера

Согласитесь, горький лук со специфическим запахом способен напрочь испортить впечатление от блюда, из каких бы вкусных ингредиентов оно ни состояло. Опытные повара об этом знают, поэтому не пускают дело на самотек. Если лук в блюдо нужно положить сырым, они его предварительно маринуют.

Для этого в первую очередь следует нарезать лук кольцами или полукольцами. Можете использовать как обычный репчатый лук, так и красный. Сложите заготовку в миску и залейте кипятком. Он должен полностью покрыть кольца лука.

Далее добавьте в емкость сахар и винный уксус. Пропорции следующие: для луковицы среднего размера нужно 1 ч. л. сахара и 1,5 ч. л. уксуса. В этой смеси оставьте кольца минут на 10.

Зачем мариновать лук

Благодаря такому маринаду лук избавится от горечи, станет более сладким и хрустящим, приобретет приятный аромат. Добавляю его в салаты, к квашенной капусте, а также в качестве закуски к шашлыку. Простое блюдо, которое точно будет популярным на обеденном столе.

К слову, вы тоже можете приготовить вкусный бургер дома. Рекомендую обратить внимание на рецепт по ссылке. А как часто вы заказываете доставку еды? Что из фастфуда вам нравится больше всего? Делитесь предпочтениями!

