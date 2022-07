Как заготовить чеснок на зиму: 2 лучших способа

Как же не хватает блюдам зимой этого сильного аромата, который может подарить лишь свежий домашний чесночок. Помочь в этой ситуации способна одна овощная заготовка. Закрыв несколько баночек чеснока на зиму, у вас всегда под рукой будет восхитительный ингредиент к любым закускам и гарнирам. Главное — определиться со способом приготовления этого овоща. Выберите метод, как заготовить чеснок на зиму, и приступайте к делу!

Две технологии приготовления чеснока, с которыми вы сможете ознакомиться в сегодняшней статье, элементарные. Воспользуйтесь ими, и тогда у вас появится возможность есть этот овощ как полноценную закуску, так и добавлять его в другие блюда целый год.

© Depositphotos

Как заготовить чеснок на зиму двумя способами

Маринованный чеснок: рецепт на полулитровую банку

Необходимые ингредиенты:

300 г чеснока

2 горошины душистого перца

2 бутона гвоздики

1 ст. л. сахара

1 ст. л. соли

2 ч. л. уксуса

Способ приготовления:

Очистите маленькие головки молодого чеснока от верхней кожуры. Срежьте донце и при необходимости укоротите стебель, оставляя приблизительно 1 см. Тщательно помойте чеснок, обсушите его. Выложите в чистую банку. Добавьте лавровый лист, черный перец горошком и гвоздику. Всыпьте крупную каменную соль и сахар. Залейте обычной холодной водой. Накройте крышкой и оставьте на 24 часа. Слейте рассол в сотейник и доведите его до кипения. Влейте к чесноку уксус 9 %. Залейте его кипящим рассолом и закройте крышкой. Оставьте до полного остывания и насладитесь потрясающим вкусом уже через 2 месяца!

Соленый чеснок по-кавказски: рецепт на трехлитровую банку

Необходимые ингредиенты:

1,5 кг чеснока

2 л воды

4 ст. л. соли

Способ приготовления:

Очистите крупные головки молодого чеснока от шелухи, оставляя 1–2 слоя. Срежьте донце и хорошенько промойте овощ. Обсушите его. В кастрюлю влейте воду и всыпьте каменную соль. Размешайте хорошенько. Всыпьте чеснок в банку. Залейте его холодным рассолом и закройте крышкой. Оставьте в теплом месте на 1,5–2 месяца. Затем слейте перебродивший рассол. Промойте чеснок. Залейте его таким же свежим рассолом, закройте крышкой. Отправьте в место, куда не проникают прямые солнечные лучи, для хранения.

Чеснок, заготовленный таким способом, следует подавать в качестве закуски. Также его стоит добавлять для ароматизации различных блюд. Вот почему такая заготовка просто незаменима! Расскажите в комментариях, а как вы закрываете чеснок на зиму?

The post Как заготовить чеснок на зиму: 2 лучших способа appeared first on Со Вкусом.