Как за копейки очистить пожелтевшие розетки и выключатели

Как за копейки очистить пожелтевшие розетки и выключатели Полезные советы
На чтение 2 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено
Содержание
  1. Подписывайтесь на новости RNT24 в
  2. Как «оживить» пожелтевшие розетки
  3. Начинаем работу
  4. Универсальное средство

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Сложно найти более универсальный материал, чем пластик. Вот только со временем он теряет свой товарный вид. Поэтому в квартирах с не самым свежим ремонтом часто можно встретить пожелтевшие розетки и выключатели.

Конечно, кто-то скажет, мол, поменяй на новые, и дело с концом. Но я нашла более простое и бюджетное решение. Его мне подсказал мой дядя. Он у нас, что называется, мастер на все руки, поэтому знает много полезного.

Как «оживить» пожелтевшие розетки

Оказалось, что пожелтевший пластик можно отбелить с помощью средства под названием Димексид. Оно продается в аптеках и стоит не больше 100 рублей. И что немаловажно, не имеет запаха.

Нужно смочить им какую-нибудь тряпочку и протереть пластиковое изделие. Только не забудьте про перчатки, Димексид сильно сушит кожу.

Начинаем работу

Я просто прошлась по выключателям и розеткам, но для лучшего эффекта можно их разобрать и тщательно обработать все детали.

Если же захотите отбелить что-то более крупное, например пластиковое окно, то лучше развести средство с водой 1:1. Просто придется сильнее тереть, зато расход уменьшится вдвое.

Результатом я осталась довольна. Пожелтевшие розетки теперь как новые. К слову, пару раз средство попало на обои, но пятен не осталось.

Универсальное средство

Также я решила вернуть былую белизну стиральной машинке. Стоило немного потереть, и на пожелтевшем пластике начали появляться островки чистоты.

Думаю, не составит труда очистить машинку полностью. Так что способ действительно работает.

Теперь отмою весь пластик, который найду у себя дома. Ведь сейчас лучше лишний раз не тратиться на новую вещь и стараться жить экономно.

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