Как вывести желтые потеки в унитазе: неожиданное решение

Как вывести желтые потеки в унитазе: неожиданное решение Полезные советы
На чтение 2 мин. Просмотров 2 Опубликовано Обновлено


Уборка в ванной комнате начинается с унитаза. Как правило, именно он доставляет хозяйке больше всего проблем. Особенно напрягают желтые потеки в унитазе, которые большинство по ошибке считают ржавчиной. Но по факту вы имеете дело с налетом от жесткой водопроводной воды с примесями и хлором.

Вывести желтые потеки в унитазе можно несколькими способами. Конечно, вы можете задействовать агрессивную бытовую химию. Но в таком случае будьте готовы проветривать ванную от неприятного химического запаха. А еще вы можете воспользоваться хитростью китайских горничных. Вот в чём она состоит!

Как выводят желтые потеки в унитазе китайские горничные

© Pikabu

Восточные хозяйки отдают предпочтение натуральным чистящим средствам, на которых еще и сэкономить можно. Поэтому вместо бытовой химии они чистят унитаз использованными чайными пакетиками. Просто прикладывают их к грязным стенкам унитаза и оставляют на некоторое время.

© Pikabu

Как правило, достаточно 20 минут, чтобы налет окислился. Тогда вы без труда очистите его обычным ершиком. А если хотите, чтобы унитаз по утру сверкал, обложите его внутри чайными пакетиками и оставьте на ночь.

Чайные пакетики против пятен

© Pikabu

На самом деле, использованные пакетики с чаем решат не одну проблему. Во-первых, вы избавитесь от ненавистных желтых потеков. Во-вторых, очистите унитаз от вредной микрофлоры. А еще чайные пакетики устранят неприятный запах. Чем вам не бюджетная замена ароматическим шарикам.

© Depositphotos

К слову, если использованные чайные пакетики смышленые хозяйки отправляют в унитаз, то свежие они помещают прямо в сумку. Зачем они это делают, читайте по ссылке. А вы пользуетесь нетрадиционными способами очистки сантехники? Делитесь самыми эффективными с нами!

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