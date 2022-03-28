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Как вытащить сломанный ключ из замка tima-ru



Сломанный ключ в замке? Где найти выход из сложившейся ситуации?Без двух слов, описанный случай вызывает учащенное сердцебиение и нарастание нервов. Ведь сколько раз мы сталкиваемся с такой ситуацией, наверняка в первый момент нас преследуют сомнения, как вытащить сломанный ключ из замка. Неизвестно, что использовать, когда ключ прочно запирается в отверстии, и видение незапланированной замены замка в двери, безусловно, не улучшает наше настроение. Тем не менее, вы должны начать с успокоения и овладения нервами, которые ничего не облегчают. Далее следует обратиться за помощью, желательно профессиональной, чтобы убедиться, что дверной замок будет полностью и исправен после завершения операции. Однако, если мы хотим соблазнить себя домашними способами, вы можете сначала попробовать несколько методов, -помните при этом, что, к сожалению, нет стопроцентной гарантии, что эти способы помогут. Часто не удается вытащить ключ из замка, и тогда остается телефонный звонок профессиональному слесарю. Однако вы можете начать с описанных ниже “трюков” для сломанного ключа в замке.Метод для второго ключа в замке двериВ этом методе вы должны использовать второй ключ, который также подходит к дверному замку, но, конечно, полностью – и более мощный инструмент, например, молоток. В чем она заключается? Достаточно вставить с другой стороны замка ключ, желательно аккуратно и наполовину – и дальше нужно постучать по нему несколько раз молотком (речь идет скорее о нежном стуке, а не о замахе изо всех сил). После этого действия сломанный ключ может выпасть из замка, однако на это нет гарантии. Если несмотря на попытки, этот способ не принес хорошего результата, можно обратиться во вторую, также домашнюю методику, которая заключается в снятия вставки замка и ударе ее об пол или угол стола (здесь вы можете использовать немного больше силы). Если ключ выпадет, то задача удалась! Если нет, то, чтобы не терять больше нервов, лучше сразу же вызвать скорую слесарную помощь и воспользоваться грамотной и профессиональной помощью хорошего слесаря, который быстрее справится со сломанным ключом в замке.



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