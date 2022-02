Как высушить одежду всего за 2 часа: простая хитрость от шотландки

Если у вас есть добротная стиральная машина, вы счастливчик. Вам повезло вдвойне, если рядом с ней стоит сушарка. Не приходится задумываться, как быстро высушить одежду. Бытовая техника помогает существенно сократить затраты времени и сил на повседневные хозяйственные дела. И вы можете уделить больше внимания себе и семье. Но полностью полагаться на современные технологии тоже нельзя.

Это я поняла, когда за несколько часов до важного события муж мне заявил, что чистые рубашки закончились. Из-за недельной командировки у меня не было времени заняться стиркой. Пришлось перестирать все рубашки. Я была уверена, что с помощью сушилки вещи будут готовы в срок. И тут пропал свет! Как высушить одежду всего за 2 часа? Помогла изобретательность одной шотландки.

Как быстро высушить только что выстиранную одежду

24-летняя Аликс Бирн из Глазго создала карман с горячим воздухом, используя простыню, чтобы высушить свою одежду за считаные часы. Девушка часто сушила вещи возле радиатора на раскладной сушилке. Таким образом она старалась сэкономить на электроэнергии. Но бельё всё равно сохло слишком медленно.

«Обычно я держу сушилку для одежды у радиатора, особенно зимой. И я просто подумал: «Почему бы не накинуть простыню на каркас, заправить концы за радиатор и низ сушилки, тогда горячий воздух из радиатора высушит мою одежду за пару часов». Это экономит место, так как ваша одежда высыхает в течение 2–2,5 часов, а вешалку для белья можно снова убрать в шкаф», — поделилась девушка своими размышлениями.

Пост с лайфхаком сразу же собрал более 4 тысяч лайков. А пользователи начали делиться в комментариях своим опытом. Вот некоторые из них:

«Делаю так годами, это на самом деле блестящая идея, вся моя одежда сохнет так быстро!».

«Определенно попробую, на сушку большого количества белья уходит около трех дней».

«Ну, похоже, это чертовски меняет правила игры!».

«Это работает! Всего пару часов, и оно сухое».

«Ооо, сушильная палатка!».

Конечно, такой способ отлично работает зимой, когда отопление необходимо. В летнее время подобного эффекта можно добиться, если развесить вещи на балконе или улице в солнечный или ветреный день. Экономия денег и пространства вам обеспечена.

