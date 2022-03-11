Как вырастить зелень чеснока в стакане

Как вырастить зелень чеснока в стакане Полезные советы
На чтение 2 мин. Опубликовано Обновлено
Содержание
  1. Подписывайтесь на новости RNT24 в
  2. Как вырастить чеснок на подоконнике
  3. Как посадить чеснок на перо?

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Сегодня стало популярным выращивать зелень на подоконнике: кто-то сажает петрушку, кто-то чабрец, кто-то базилик. Свежих растений получается не много, как раз столько сколько нужно для салата. Согласитесь, выращивая зелень самостоятельно вы экономите деньги и получаете качественный и натуральный продукт. Давайте узнаем, как вырастить зелень чеснока на перо в домашних условиях.

На моем подоконнике прямо сейчас прорастает чеснок в стакане. Удобно, быстро и без затрат. С удовольствием делюсь опытом комнатного садоводства с вами!

Как вырастить чеснок на подоконнике

Для того, чтобы вырастить зелень чеснока на подоконнике, нужно правильно подобрать емкость, землю, воду и сам чеснок. Чтобы выращивать зелень на подоконнике, не нужно играться с рассадой или семенами. Особого ухода данное растение не требует, хлопоты минимальны, а урожай получаем очень быстро.

Я выбрала большой пластиковый стакан — он устойчивый и купить его можно в любом магазине для садоводства.

Как посадить чеснок на перо?

  • Поставьте головку чеснока корешками в воду на день-два, чтобы пробудить ее.
  • Наполняем стакан землей (черноземом), больше половины стакана.
  • Сделайте на поверхности земли несколько отверстий для головок чеснока.
  • В лунки аккуратно вставляйте головки чеснока, легонько втиснете их в землю.
  • Полейте ваши саженцы водой. Обычно магазинная земля достаточно медленно впитывает воду, потому что она предназначена для выращивания цветов. Поэтому ей нужно немного помочь — руками перемешайте верхний шар земли с водой.
  • Поставьте стакан в солнечное место и ждите урожай.

Вырастить зелень чеснока в домашних условиях совсем не сложно. Как только соберете свой первый урожай делитесь нашими советами с друзьями. Используйте этот мастер-класс, и у вас всегда будет свежая зелень чеснока для заправки любимых блюд.

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