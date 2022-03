Как вырастить зелень чеснока в стакане

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Сегодня стало популярным выращивать зелень на подоконнике: кто-то сажает петрушку, кто-то чабрец, кто-то базилик. Свежих растений получается не много, как раз столько сколько нужно для салата. Согласитесь, выращивая зелень самостоятельно вы экономите деньги и получаете качественный и натуральный продукт. Давайте узнаем, как вырастить зелень чеснока на перо в домашних условиях.

На моем подоконнике прямо сейчас прорастает чеснок в стакане. Удобно, быстро и без затрат. С удовольствием делюсь опытом комнатного садоводства с вами!

Как вырастить чеснок на подоконнике

Для того, чтобы вырастить зелень чеснока на подоконнике, нужно правильно подобрать емкость, землю, воду и сам чеснок. Чтобы выращивать зелень на подоконнике, не нужно играться с рассадой или семенами. Особого ухода данное растение не требует, хлопоты минимальны, а урожай получаем очень быстро.

Я выбрала большой пластиковый стакан — он устойчивый и купить его можно в любом магазине для садоводства.

Как посадить чеснок на перо?

Поставьте головку чеснока корешками в воду на день-два, чтобы пробудить ее.

Наполняем стакан землей (черноземом), больше половины стакана.

Сделайте на поверхности земли несколько отверстий для головок чеснока.

В лунки аккуратно вставляйте головки чеснока, легонько втиснете их в землю.

Полейте ваши саженцы водой. Обычно магазинная земля достаточно медленно впитывает воду, потому что она предназначена для выращивания цветов. Поэтому ей нужно немного помочь — руками перемешайте верхний шар земли с водой.

Поставьте стакан в солнечное место и ждите урожай.

Вырастить зелень чеснока в домашних условиях совсем не сложно. Как только соберете свой первый урожай делитесь нашими советами с друзьями. Используйте этот мастер-класс, и у вас всегда будет свежая зелень чеснока для заправки любимых блюд.

