Как вырастить мясистый болгарский перец: 3 варианта подкормки

Мясистый крупный перец — это мечта практически каждой хозяйки. Я всегда восхищалась большими сочными овощами, которые продавались на рынке и думала о том, как вырастить такой урожай самостоятельно.

Как-то подруга, а она специалист в области садоводства и огородничества, порекомендовала опробовать парочку интересных идей по выращиванию. Оказывается, получить мясистый болгарский перец просто. Нужно лишь знать нюансы подкормки.

Выращиваем мясистый болгарский перец: способы удобрения

При дефиците полезных микроэлементов растение вряд ли сможет нарастить толстую и мясистую стенку. Поэтому нужна подкормка. Среди разнообразных удобрений выбирайте калийные. Они положительно влияют на вкус, сочность и сладость продукта.

Использование калийной селитры

Калиевая селитра или, как ее еще называют, нитрат калия, популярна среди дачников-любителей. С помощью нее можно получить сочный болгарский перец и увеличить урожай на четверть. Подкормку советуют применять, когда растение активно наращивает зелень и цветет.

Для приготовления удобрения нужно взять 1/2 столовой ложки селитры и развести ее в 5 литрах воды. Мне посоветовали поливать растительность таким раствором 1 раз в неделю. Регулярная подпитка этим способом положительно отразиться на плодах.

Использование древесной золы

Древесная зола — это источник калия. Когда осенью мы убираем огород и сжигаем старые ветки, остается много золы. Именно ее и можно использовать в качестве удобрения. Для приготовления раствора возьмите 1 литровую банку золы и разведите в 20 л воды.

Использование зеленой бродиловки

Чтобы вырастить болгарский перец мясистым и сочным, кроме калия нужен азот. Однако, если вы предпочитаете органические удобрения, приготовьте травяной компост. На такой простой подкормке всё будет расти, как на дрожжах. А еще бродиловка прекрасно обеззараживает почву и защищает от вредителей и болезней.

Для приготовления зеленого компоста можно брать абсолютно любую траву, даже всевозможные сорняки вместе с корнями и землей. А чтобы настой еще и защищал от вредителей, добавляем крапиву, полынь, веточки обыкновенной пижмы, полевой хвощ и тысячелистник.

Складываем всё в большую емкость, заливаем водой, затягиваем пленкой для образования парникового эффекта и выставляем на солнце. Раствор должен постоять 3-4 дня, чтобы началось брожение. Когда вы увидите пену, его можно использовать. Для подкормки разводим бродиловку водой в соотношении 1 : 10.

Если вы думаете, чем подкормить перец, чтобы он вырос сочным и большим, тогда воспользуйтесь одним из предложенных здесь вариантов удобрений. Регулярная подкормка обязательно даст положительный результат.

