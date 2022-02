Как вырастить картофель по-турецки: суперурожай без особого ухода

Когда я впервые услышала об этом методе, решила, что это очередной фейк. Ну невозможно с одного куста получить 4–5 кг картошки. Я еще с детства активно участвовала в посадке и сборе урожая. Даже в самые удачные годы такого не встречала. А бабушка буквально лелеяла каждый кустик. Вот и решила попробовать вырастить картофель по турецкому способу.

Сосед по даче мне подробно рассказал о всех нюансах. Оказалось, там и ухаживать за растениями практически не нужно. В качестве эксперимента посадила всего 10 клубней. Когда пришла пора сбора урожая, я не поверила своим глазам. А способ-то рабочий! В этом году обязательно посажу больше. И вам советую. Записывайте, как это сделать.

Как вырастить крупный картофель

Подготовка

Метод заключается в том, что выращивать картошку мы будем в пластиковом ведре. Первым делом нужно подготовить тару. Все ведра хорошо помойте, после чего ополосните раствором марганцовки, чтобы обеззаразить емкость. Оптимальный объем тары — 10 л. Сделайте дренажные отверстия.

Теперь перейдем к наполнению. Отберите клубни среднего размера и отправьте на яровизацию (предварительное проращивание). Для этого разложите картофель на свету и оставьте на 30–40 дней. Температура должна быть в пределах +12–15 градусов.

Для выращивания картошки следует приготовить специальную почвосмесь. На одно ведро возьмите 1 часть садовой земли, 2 части компоста и 1,5 стакана древесной золы.

Посадка

Насыпьте в ведро 15 см грунта. Затем выложите 2–3 клубня и засыпьте таким же количеством земли. Переставьте ведра в место, которое хорошо освещается солнцем. Как только ботва вырастет на 10–12 см, нужно снова подсыпать почвосмесь. На поверхности должна остаться только верхушка. Это заменит окучивание. Повторяйте процедуру, пока до края не останется несколько сантиметров.

Уход и сбор урожая

Поливать картофель нужно тогда, когда верхний слой начал подсыхать. Используйте только отстоявшуюся воду комнатной температуры. Растения отлично обходятся без подкормки. Но советую обработать листву настоем древесной золы. Разведите 2 ст. л. золы в 1 л горячей воды и оставьте на 2–3 дня. Хватает двух таких опрыскиваний за весь период роста.

Как и при классическом способе выращивания, первый урожай можно собрать через 2–3 недели после цветения. Остальное созреет после того, как пожелтеет ботва. Чтобы выбрать все клубни, переверните ведро и высыпьте содержимое на расстеленную клеенку.

Турецкий метод выращивания картошки подойдет и городским жителям. На балконе вполне поместятся несколько ведер. Посадку проводят в конце апреля и начале мая. Вырастить картофель подобным способом также можно в ящике или мешке. Удобно и так просто!

