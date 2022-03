Как вымыть бокалы без разводов

Подписывайтесь на новости RNT24 в

К любому праздничному застолью готовлюсь так, как будто закатываю пир на весь мир. Делаю генеральную уборку, составляю меню, покупаю продукты. Люблю делиться уютом и домашней атмосферой с каждым гостем. Отдельная составляющая любого такого мероприятия — сервировка стола. В этом вопросе для меня важно все: расположение кухонной утвари, декор, общая цветовая гамма. Внешний вид посуды также играет немалую роль, ведь это отдельное эстетическое удовольствие. Тарелки должны быть из одного сервиза, а стаканы и бокалы — без разводов.

Сегодня поделюсь с вами двумя эффективными рецептами растворов для мытья стеклянной питейной посуды. Однако хочу предупредить: это не весь секрет. Также необходимо знать, как правильно сушить бокалы. Об этом читайте в конце статьи.

Бокалы без разводов: два эффективных раствора

Если вы хотите, чтобы ваши бокалы были без разводов и сияли чистотой, для начала повторно их перемойте. Затем приготовьте две емкости, в которые возможно полностью погрузить посуду, например тазики. В один из них вам необходимо будет налить раствор для мытья посуды, в другой — чистую холодную воду. Замочите бокалы в любом из растворов на 5 минут. Затем ополосните в тазике с чистой водой. Это поможет довести стекло до зеркального блеска.

Раствор с активированным углем

Измельчите шесть таблеток активированного угля и растворите полученный порошок в 1 литре комнатной воды. Погрузите помытые бокалы в приготовленный раствор, слегка протрите поверхность стекла. Можете не волноваться, уголь не царапает стекло, а, наоборот, бережно его очищает.

Раствор с разрыхлителем

Смешайте 2,5 чайной ложки разрыхлителя с 1 литром теплой воды и мешайте до растворения. Затем опустите посуду в полученный раствор.

Как сушить бокалы, чтобы они были без разводов

Сушите стеклянную посуду, расположив ее на сушилке для стаканов или бокалов. Не вытирайте стеклянную поверхность тряпкой. В противном случае на ней могут остаться ворсинки, отпечатки пальцев, разводы. Также не стоит их сушить на полотенце. От этого стекло только запотевает и становиться мутным. Просто расположите мокрые бокалы на сушилке и подождите, пока они высохнут естественным путем.

Когда бокалы высохнут, вы увидите, что они остались без каких-либо разводов. Чистенькая, безукоризненная посуда станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Скажите, а вам важна визуальная составляющая торжества?

