Как выбрать сладкие яблоки: 4 основных секрета

Большинство покупателей, выбирая яблоки в магазине или на рынке, смотрят в первую очередь на их внешний вид. И это совершенно правильно! Но, к сожалению, не все знают, на что же именно стоит обращать внимание. Так как выбрать сладкие яблоки, не пробуя их на вкус?

Следуйте всего нескольким нашим советам, и вы всегда будете покупать лишь хрустящие и сочные фрукты. Если вас можно назвать фанатом сладких, твердых яблок, тогда запоминайте следующие лайфхаки, которые не позволят вам ошибиться в выборе.

Как выбрать сладкие яблоки: 4 решающих фактора при покупке

Кожура

Выбирая яблоки, обязательно обращайте внимание на их кожуру. Не стоит вестись на гладкие и блестящие фрукты. В яблоках, которые имеют шероховатую кожуру, содержится большое количество сахара. Потому они намного слаще, чем идеально гладкие плоды.

Цвет

Многие покупатели отдают предпочтение яблокам с ярким однородным цветом. Но такой подход нельзя назвать верным. Дело в том, что фрукты, имеющие линии на кожуре, значительно вкуснее. Чем больше таких полосочек на яблоках, тем выше содержание сахара в них.

Форма

Знали ли вы, что есть женские и мужские яблоки? Такое разделение базируется на особенности формы плода. Если нижняя часть фрукта круглая, то его называют женским. В составе такого яблока может быть до 15 % сахара (это наивысший показатель для этого плода). Если же фрукт имеет плоский низ, его именуют мужским. Плод с такой формой менее вкусный, чем женский.

Черенок

Покупая яблоки, обязательно обращайте внимание и на черенок. Его вид расскажет вам о многом. Если черенок зеленого цвета, можете смело брать такой фрукт, зная, что он свежий. Ведь это значит, что яблоко сорвали с дерева недавно. Когда же вы видите коричневый черенок, который легко ломается, лучше не покупайте такой плод. Потому что данный фактор указывает на долгое хранение фрукта в холоде. А это непременно сказывается на вкусе яблока. Никакой свежести и сочности, приобретя такой плод, вы не почувствуете.

Женские яблоки с зеленым черенком и шероховатой кожурой, на которой видны линии, — идеальный выбор, если вы хотите полакомиться хрустящим сладким фруктом. Проверено!

