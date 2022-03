Как выбрать саженцы и на что обратить внимание

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Для каждого садовода всегда актуален вопрос, как выбрать саженцы. Это очень ответственное мероприятие. Ведь понять, что растение прижилось и здорово, можно только спустя продолжительное время.

К тому же некоторые недобросовестные продавцы активно этим пользуются и пытаются подсунуть неподходящий товар. К счастью, профессиональные садоводы определили пять правил, которые помогут сделать правильный выбор.

Как выбрать саженцы

Правило № 1. Покупайте саженцы только в проверенных питомниках

Например, в тех, которые работают при научных учреждениях и селекционных станциях. Всяческие ярмарки или интернет-магазины лучше избегать.

Правило № 2. Не совершайте спонтанных покупок

Перед походом в питомник за саженцами обязательно определитесь с тем, какие именно растения вам нужны. Заранее изучите особенности разных сортов. Не ведитесь на рекламу и сладкие речи продавцов, иногда они могут предлагать такие сорта, которых даже нет в природе.

Правило № 3. Выбирайте районированные сорта

Несомненно, южные растения обычно выглядят лучше остальных. Но если посадить их где-нибудь в средней полосе России, то скорее всего они не выдержат местных холодов и болезней.

Правило № 4. Определите, какой тип дерева приживется именно на вашем участке

Например, при выборе яблони обязательно нужно учитывать такие факторы: ее сорт, на какой подвой она привита, семенной или вегетативный, какого размера ваш участок. Специалисты также советуют заранее определить место для посадки и подготовить яму и удобрения.

Правило № 5. Обращайте внимание на вид саженца

Не стоит ориентироваться на уверения продавца в духе «просто сейчас у растения стресс, оно восстановится, когда посадите». Лучше заранее выяснить, как должен выглядеть нужный вам саженец, если он здоров. Каждый вид и сорт имеет особенности. У одних растений корневая система должна быть мощной, у других мочковатой. Об этом нужно знать перед покупкой.

Как видите, перед тем как выбрать саженцы, нужно хорошо изучить вопрос и подготовиться. Тогда ваш загородный участок будет радовать вас красивым видом и вкусными плодами. И не придется жалеть о потраченных впустую времени и средствах.

