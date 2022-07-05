Как вредные привычки в еде влияют на психическое здоровье

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Оказывается, на психическое здоровье влияют явления, о которых мы раньше не подозревали. Одно из них – питание, которое связано с различными психическими расстройствами. Узнайте больше о взаимосвязи между питанием и психическим здоровьем!Статистика безжалостна. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2030 году депрессивные расстройства могут стать одной из важнейших проблем здоровья человечества. По этой причине все больше ученых изучают, какие факторы и явления способствуют развитию психических расстройств. Оказывается, на психические проблемы влияют аспекты, которые ранее не рассматривались. Например, питание. Какая связь между питанием и психическим здоровьем?Питание и психическое здоровье: зависимости Некоторые взаимосвязи между питанием и психическим здоровьем очевидны. Речь идет о расстройствах пищевого поведения, таких как анорексия или булимия . К основным симптомам этих заболеваний относятся: резкое сокращение приема пищиприступы переедания, сопровождающиеся попытками избежать набора веса, например, провоцированием рвоты .Есть и другие взаимосвязи между питанием и психическим здоровьем, которые не столь однозначны. Одно из самых распространенных психических расстройств – депрессия. Обычно ее связывают с подавленным настроением, ангедонией (отсутствием или потерей удовольствия) и потерей мотивации. Во время депрессии пациенты также могут демонстрировать многие ненормальные пищевые привычки. Иногда худеют из-за потери аппетита. Некоторые люди, которые борются с депрессией, вообще перестают обращать внимание на то, что едят. Те, кто раньше следовал принципам правильного питания, в период депрессии, выбирают вредные, но легкодоступные продукты, питательная ценность которых оставляет желать лучшего.Уже много лет хорошо известно, что избыточная масса тела является серьезной проблемой для здоровья во всем мире. Избыточный вес и ожирение сопряжены с множеством различных рисков. Они касаются не только сердечно – сосудистой системы и опорно – двигательного аппарата, но и психического здоровья.Пациенты с избыточной массой тела часто становятся объектом неприятных комментариев из-за своего внешнего вида. При этом, далеко не каждый способен противостоять постоянной критике со стороны окружающих. Доходит до того, что эти люди не хотят выходить из дома или отказываются от установления межличностных контактов. В результате ограничивают свою двигательную активность, что может увеличить их и без того избыточную массу тела. Кроме того, социальная изоляция может быть фактором, повышающим риск различных психических расстройств, в том числе: депрессивные и тревожные расстройства .Диабет – одно из осложнений ожирения. Люди с избыточной массой тела борются с диабетом 2 типа, и его возникновение может усугубить психические расстройства. В этом случае может увеличиваться риск депрессивных расстройств.Питание и психическое здоровье: как лечить? Существует четкая взаимосвязь между питанием и психическим здоровьем, что может быть подтверждено явлениями, наблюдаемыми у людей, лечившихся от психических расстройств. Некоторые антидепрессанты могут вызвать потерю аппетита и веса. С другой стороны, другие антидепрессанты, а также некоторые антипсихотические препараты или препараты, стабилизирующие настроение, могут наоборот вызывать повышение аппетита.Иногда врачи сознательно используют влияние психотропных препаратов на аппетит. В качестве примера можно упомянуть пациентов с расстройствами пищевого поведения, которые одновременно страдают расстройствами сна или депрессивными расстройствами. В такой ситуации одной из форм помощи являются антидепрессанты, которые, помимо прочего, улучшают настроение и стимулируют аппетит.Почему питание влияет на психическое здоровье?Некоторые взаимосвязи между питанием и психическим здоровьем можно считать довольно очевидными. В то время, как другие корреляции кажутся гораздо более загадочными и трудными для понимания. В последние годы ученые анализируют взаимосвязь между пищеварительной и нервной системами, так называемую ось “кишечник-мозг”. Доказано, что она состоит из множества нервных клеток, которые в конечном итоге связывают пищеварительный тракт с нервной системой. На их активность влияют гормоны, нейротрансмиттеры, клетки иммунной системы, а также бактерии, живущие в пищеварительном тракте.Состав микробиоты кишечника зависит от различных факторов – типа диета, способа кормления ребенка и даже того, как происходил процесс родов. С учетом того, что микрофлора кишечника влияет на деятельность центральной нервной системы, а ее состав зависит от питания, становится отчетливо видна еще одна взаимосвязь между питанием и психическим здоровьем.Правильное питание важно на всех этапах жизни. Это особенно важно для самых маленьких. Здоровое и сбалансированное питание влияет на их правильное развитие. Недоедание может привести к нарушениям в развитии центральной нервной системы и иметь негативные последствия в будущем. Кроме того, у детей с недостаточным питанием чаще встречаются такие психические расстройства, как депрессия, раздражительность и агрессивное поведение.Психиатрия питания как развивающаяся дисциплинаПациенты обычно знают о пробиотиках, пребиотиках и постбиотиках. Эти продукты обладают способностью влиять на состав микрофлоры кишечника. В последнее время заговорили о психобиотиках, то есть о конкретных пробиотиках, применение которых у людей с психическими расстройствами может принести определенную пользу. Один из них – производство полезными бактериями различных нейромедиаторов. Например, серотонина или гамма-аминомасляной кислоты. Существует связь между питанием и психическим здоровьем. Многочисленные наблюдения показывают, что люди проявляют неправильные пищевые привычки из-за быстрого образа жизни или других проблем. Поэтому все более динамично развивается новая отрасль психиатрии – нутриционная психиатрия, другими словами, диетическая психиатрия. В ее интересы входит как прямая взаимосвязь между питанием и психическим здоровьем, так и поиск причин, почему эти зависимости так важны и так очевидны.



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