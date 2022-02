Мужчинам очень повезло с неприхотливостью: в дорогу берут носки, штаны и зубную щетку. А если в рюкзаке осталось место, то еще и запасную футболку. Мы же, женщины, обязательно загрузим дорожный чемодан так, что не каждый конь его осилит. Конечно, это не большая проблема, если любящий спутник отважно готов тащит всё наше добро на своих плечах. Однако самой в путешествиях очень сложно с целым вагоном вещей и маленькой тележкой-косметичкой. Так что в этой статье я расскажу, как вместить все вещи в дорожный чемодан. Места хватит и на туфли, и на любимое платьице!

Как вместить все вещи в дорожный чемодан: полезные советы и рекомендации

Очень важно заранее написать список вещей, которые вам понадобятся в дороге. Лучше всего это сделать за несколько дней до поездки, чтобы было время хорошенько подумать. Положите лист со списком на видном месте и вносите новые пункты, как только вспомните о них. Или же воспользуйтесь нотатками в вашем гаджете.

Вспомните, какими вещами вы не пользовались во время прошлых поездок. И смело вычеркните их из списка. Поверьте, в этот раз, скорее всего, они снова вам не понадобятся. После этого несколько раз перечитайте список и расставьте цифры приоритетности напротив каждого пункта.

Также не стоит брать с собой недорогие вещи, которые можно купить в месте назначения. К примеру, мыло, салфетки, носовые платки и тому подобное. Быстропортящиеся продукты питания, срок годности которых скоро выйдет, тоже оставьте дома.

Гигиенические средства

Пузырьки, флаконы и маленькие бутылочки лучше всегда хранить на всякий случай. Во время поездок они могут стать настоящим спасением. И место в чемодане сэкономят, и снимут лишнюю весовую нагрузку. В небольших баночках очень удобно перевозить жидкие гигиенические средства. Например, разнообразные крема, масла, сыворотки, шампуни и гели для душа.

Обувь, носки и одежда

Внутрь каждой пары обуви сложите аккуратно скученные в рулеты носки. Так и сама обувь лучше сохранится, и освободится место в сумках. Складывай носки как можно плотнее, чтобы максимально сэкономить пространство чемодана.

Остальную одежду я тоже всегда скручиваю. Однако начала это делать вовсе не для того, чтобы взять с собой побольше вещей. В таком положении тканевые идеалия при перевозке практически не мнутся. Ну и с опытом я заметила приятный бонус: стало больше места в сумках. Скручивайте штаны, платья, кофты, футболки, юбки, верхнюю одежду.

Заполняйте пространство всех предметов по возможности. Если везете хрусталь или что-то подобное, обязательно положите внутрь небольшую мягкую вещь. И снаружи тоже заверните в одежду для сохранности. Я называю этот прием импровизированным чехлом.

Чтобы в дороге не деформировались чашечки бюстгальтеров, я заполняю их аккуратно скрученными трусиками. А после этого помещаю белье в пакеты для заморозки продуктов. Звучит, наверное, странно, но это очень удобно!

Острые предметы и украшения

Небольшие хрупкие предметы я вожу в мягких косметичках. А острые, например, маникюрные ножницы, заворачиваю в плотную бумагу. Или беру старую ненужную маленькую подушку, разрезаю ее посередине и упаковываю внутрь все колющиеся вещи.

Расскажи в комментариях под этой статьей, как ты обычно складываешь вещи в дорогу. Возможно, у тебя есть проверенные советы? Обязательно делись ими!

