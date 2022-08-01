Как вкусно засолить рыбу: 5 хваленых рецептов

Опытные хозяйки, проходя возле прилавков с аппетитным слабосоленым лососем, даже не останавливаются. Ведь они знают, как вкусно засолить рыбу в домашних условиях. К тому же это касается не только лосося, но и скумбрии с сельдью.
Домашняя засолка рыбы — очень выгодное дело. Во-первых, нет нужды переплачивать в магазине. Во-вторых, вы знаете, из чего состоит маринад, потому уверены в качестве продукта и его свежести. А это немаловажно!
Как вкусно засолить рыбу: 5 идей
Слабосоленый лосось
Необходимые ингредиенты:
- 1 свежий лосось
- 500 г укропа
- 1 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 2 ст. л. водки
Как приготовить:
- Удалям у рыбы хвост и голову. Промываем ее и хорошенько обсушиваем бумажными полотенцами. Разделываем на два филе, стараясь не повредить кожу. Удаляем косточки.
- Натираем сторону филе без кожи водкой.
- Измельчаем укроп. Добавляем к нему соль и сахар. Наносим готовую смесь на одно филе. Затем накрываем его вторым. Хорошенько прижимаем.
- Заворачиваем в пищевую пленку, помещаем в контейнер и оставляем при комнатной температуре на 2 часа. Затем убираем в холодильник на 2 суток.
Маринованная в квасе скумбрия
Необходимые ингредиенты:
- 1 кг свежей скумбрии
- 3 ст. л. лимонного сока
- 1 пуч. мяты
- 1 пуч. петрушки
- 2 лавровых листика
- 2 зуб. чеснока
- 500 мл кваса
- 125 мл белого винного уксуса
- 16 горошинок черного перца
- 4 ст. л. растительного масла
- соль по вкусу
Как приготовить:
- Чистим скумбрию. Тщательно ее промываем. Выкладываем в форму для запекания. Добавляем соль, черный перец и лавровый лист.
- Вливаем лимонный сок и квас. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
- Обсушиваем рыбу бумажными полотенцами. Теплую скумбрию разделываем на филе.
- Мелко нарезаем листочки мяты. Измельчаем чеснок и петрушку. Смешиваем их и добавляем соль. Вливаем уксус и растительное масло. Тщательно всё перемешиваем.
- Помещаем филе в глубокую емкость и заливаем его маринадом. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 24 часа.
Сельдь в пряном маринаде
Необходимые ингредиенты:
- 1 кг сельди
- 600 мл воды
- 5 ст. л. морской соли
- 4 ст. л. сахара
- 12 горошинок черного перца
- 3 лавровых листа
- 4 сушеных гвоздики
- 1 ст. л. растительного масла
Как приготовить:
- В кастрюлю наливаем воду. Всыпаем соль, сахар и перец.
- Добавляем лавровый лист и сушеную гвоздику. Вливаем растительное масло. Доводим до кипения.
- Моем сельдь и не чистим ее. Выкладываем рыбу плотно в банку. Заливаем кипящим рассолом.
- Убираем в холод на 3 суток.
Малосольная форель по финскому рецепту
Необходимые ингредиенты:
- 1 кг свежей форели
- 2 ст. л. сахара
- 1 пуч. укропа
- 0,5 стак. сушеной брусники
- 3 ст. л. крупной морской соли
Как приготовить:
- Филе форели выкладываем на пергамент, размещая его кожей вниз. Посыпаем рыбу солью и сахаром.
- Крупно нарезаем укроп. Выкладываем его и ягоды брусники на филе.
- Заворачиваем форель в пергамент и убираем в холодильник на 2 суток.
Маринованная в чае скумбрия
Необходимые ингредиенты:
- 2 крупные скумбрии
- 3 ст. л. заварки черного чая
- 1 л воды
- 3 ст. л. соли
- 3 ст. л. сахара
Как приготовить:
- Доводим до кипения воду. Завариваем черный чай.
- Добавляем в него соль и сахар. Тщательно размешиваем. Остывший чай процеживаем через марлю.
- Чистим сельдь. Удаляем голову. Помещаем рыбу в глубокую емкость. Заливаем сельдь маринадом из чая, полностью ее покрывая.
- Отправляем в холодильник на 4 суток.
Выберите тот рецепт, который понравился вам больше всего, и приступите к засолке ароматной рыбки. Смеси пряностей сделают ее невероятно вкусной! Убедись в этом самостоятельно, а затем поделитесь своими впечатлениями!
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