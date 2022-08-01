Полезные советы0

Как вкусно засолить рыбу: 5 хваленых рецептов

как вкусно засолить рыбу

Опытные хозяйки, проходя возле прилавков с аппетитным слабосоленым лососем, даже не останавливаются. Ведь они знают, как вкусно засолить рыбу в домашних условиях. К тому же это касается не только лосося, но и скумбрии с сельдью.

Домашняя засолка рыбы — очень выгодное дело. Во-первых, нет нужды переплачивать в магазине. Во-вторых, вы знаете, из чего состоит маринад, потому уверены в качестве продукта и его свежести. А это немаловажно!

Как вкусно засолить рыбу: 5 идей

Слабосоленый лосось

© Depositphotos

Необходимые ингредиенты:

  • 1 свежий лосось
  • 500 г укропа
  • 1 ст. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. водки

Как приготовить:

  1. Удалям у рыбы хвост и голову. Промываем ее и хорошенько обсушиваем бумажными полотенцами. Разделываем на два филе, стараясь не повредить кожу. Удаляем косточки.
  2. Натираем сторону филе без кожи водкой.
  3. Измельчаем укроп. Добавляем к нему соль и сахар. Наносим готовую смесь на одно филе. Затем накрываем его вторым. Хорошенько прижимаем.
  4. Заворачиваем в пищевую пленку, помещаем в контейнер и оставляем при комнатной температуре на 2 часа. Затем убираем в холодильник на 2 суток.

Маринованная в квасе скумбрия

как вкусно засолить рыбу© Depositphotos

Необходимые ингредиенты:

  • 1 кг свежей скумбрии
  • 3 ст. л. лимонного сока
  • 1 пуч. мяты
  • 1 пуч. петрушки
  • 2 лавровых листика
  • 2 зуб. чеснока
  • 500 мл кваса
  • 125 мл белого винного уксуса
  • 16 горошинок черного перца
  • 4 ст. л. растительного масла
  • соль по вкусу

Как приготовить:

  1. Чистим скумбрию. Тщательно ее промываем. Выкладываем в форму для запекания. Добавляем соль, черный перец и лавровый лист.
  2. Вливаем лимонный сок и квас. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
  3. Обсушиваем рыбу бумажными полотенцами. Теплую скумбрию разделываем на филе.
  4. Мелко нарезаем листочки мяты. Измельчаем чеснок и петрушку. Смешиваем их и добавляем соль. Вливаем уксус и растительное масло. Тщательно всё перемешиваем.
  5. Помещаем филе в глубокую емкость и заливаем его маринадом. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 24 часа.

Сельдь в пряном маринаде

как вкусно засолить рыбу© Depositphotos

Необходимые ингредиенты:

  • 1 кг сельди
  • 600 мл воды
  • 5 ст. л. морской соли
  • 4 ст. л. сахара
  • 12 горошинок черного перца
  • 3 лавровых листа
  • 4 сушеных гвоздики
  • 1 ст. л. растительного масла

Как приготовить:

  1. В кастрюлю наливаем воду. Всыпаем соль, сахар и перец.
  2. Добавляем лавровый лист и сушеную гвоздику. Вливаем растительное масло. Доводим до кипения.
  3. Моем сельдь и не чистим ее. Выкладываем рыбу плотно в банку. Заливаем кипящим рассолом.
  4. Убираем в холод на 3 суток.

Малосольная форель по финскому рецепту

как вкусно засолить рыбу© Depositphotos

Необходимые ингредиенты:

  • 1 кг свежей форели
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 пуч. укропа
  • 0,5 стак. сушеной брусники
  • 3 ст. л. крупной морской соли

Как приготовить:

  1. Филе форели выкладываем на пергамент, размещая его кожей вниз. Посыпаем рыбу солью и сахаром.
  2. Крупно нарезаем укроп. Выкладываем его и ягоды брусники на филе.
  3. Заворачиваем форель в пергамент и убираем в холодильник на 2 суток.

Маринованная в чае скумбрия

как вкусно засолить рыбу© Depositphotos

Необходимые ингредиенты:

  • 2 крупные скумбрии
  • 3 ст. л. заварки черного чая
  • 1 л воды
  • 3 ст. л. соли
  • 3 ст. л. сахара

Как приготовить:

  1. Доводим до кипения воду. Завариваем черный чай.
  2. Добавляем в него соль и сахар. Тщательно размешиваем. Остывший чай процеживаем через марлю.
  3. Чистим сельдь. Удаляем голову. Помещаем рыбу в глубокую емкость. Заливаем сельдь маринадом из чая, полностью ее покрывая.
  4. Отправляем в холодильник на 4 суток.

Выберите тот рецепт, который понравился вам больше всего, и приступите к засолке ароматной рыбки. Смеси пряностей сделают ее невероятно вкусной! Убедись в этом самостоятельно, а затем поделитесь своими впечатлениями!

The post Как вкусно засолить рыбу: 5 хваленых рецептов appeared first on Со Вкусом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.