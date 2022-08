Как вкусно засолить рыбу: 5 хваленых рецептов

Опытные хозяйки, проходя возле прилавков с аппетитным слабосоленым лососем, даже не останавливаются. Ведь они знают, как вкусно засолить рыбу в домашних условиях. К тому же это касается не только лосося, но и скумбрии с сельдью.

Домашняя засолка рыбы — очень выгодное дело. Во-первых, нет нужды переплачивать в магазине. Во-вторых, вы знаете, из чего состоит маринад, потому уверены в качестве продукта и его свежести. А это немаловажно!

Как вкусно засолить рыбу: 5 идей

Слабосоленый лосось

Необходимые ингредиенты:

1 свежий лосось

500 г укропа

1 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

2 ст. л. водки

Как приготовить:

Удалям у рыбы хвост и голову. Промываем ее и хорошенько обсушиваем бумажными полотенцами. Разделываем на два филе, стараясь не повредить кожу. Удаляем косточки. Натираем сторону филе без кожи водкой. Измельчаем укроп. Добавляем к нему соль и сахар. Наносим готовую смесь на одно филе. Затем накрываем его вторым. Хорошенько прижимаем. Заворачиваем в пищевую пленку, помещаем в контейнер и оставляем при комнатной температуре на 2 часа. Затем убираем в холодильник на 2 суток.

Маринованная в квасе скумбрия

Необходимые ингредиенты:

1 кг свежей скумбрии

3 ст. л. лимонного сока

1 пуч. мяты

1 пуч. петрушки

2 лавровых листика

2 зуб. чеснока

500 мл кваса

125 мл белого винного уксуса

16 горошинок черного перца

4 ст. л. растительного масла

соль по вкусу

Как приготовить:

Чистим скумбрию. Тщательно ее промываем. Выкладываем в форму для запекания. Добавляем соль, черный перец и лавровый лист. Вливаем лимонный сок и квас. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Обсушиваем рыбу бумажными полотенцами. Теплую скумбрию разделываем на филе. Мелко нарезаем листочки мяты. Измельчаем чеснок и петрушку. Смешиваем их и добавляем соль. Вливаем уксус и растительное масло. Тщательно всё перемешиваем. Помещаем филе в глубокую емкость и заливаем его маринадом. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 24 часа.

Сельдь в пряном маринаде

Необходимые ингредиенты:

1 кг сельди

600 мл воды

5 ст. л. морской соли

4 ст. л. сахара

12 горошинок черного перца

3 лавровых листа

4 сушеных гвоздики

1 ст. л. растительного масла

Как приготовить:

В кастрюлю наливаем воду. Всыпаем соль, сахар и перец. Добавляем лавровый лист и сушеную гвоздику. Вливаем растительное масло. Доводим до кипения. Моем сельдь и не чистим ее. Выкладываем рыбу плотно в банку. Заливаем кипящим рассолом. Убираем в холод на 3 суток.

Малосольная форель по финскому рецепту

Необходимые ингредиенты:

1 кг свежей форели

2 ст. л. сахара

1 пуч. укропа

0,5 стак. сушеной брусники

3 ст. л. крупной морской соли

Как приготовить:

Филе форели выкладываем на пергамент, размещая его кожей вниз. Посыпаем рыбу солью и сахаром. Крупно нарезаем укроп. Выкладываем его и ягоды брусники на филе. Заворачиваем форель в пергамент и убираем в холодильник на 2 суток.

Маринованная в чае скумбрия

Необходимые ингредиенты:

2 крупные скумбрии

3 ст. л. заварки черного чая

1 л воды

3 ст. л. соли

3 ст. л. сахара

Как приготовить:

Доводим до кипения воду. Завариваем черный чай. Добавляем в него соль и сахар. Тщательно размешиваем. Остывший чай процеживаем через марлю. Чистим сельдь. Удаляем голову. Помещаем рыбу в глубокую емкость. Заливаем сельдь маринадом из чая, полностью ее покрывая. Отправляем в холодильник на 4 суток.

Выберите тот рецепт, который понравился вам больше всего, и приступите к засолке ароматной рыбки. Смеси пряностей сделают ее невероятно вкусной! Убедись в этом самостоятельно, а затем поделитесь своими впечатлениями!

