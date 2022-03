Кто-то скажет, что сварить макароны — нехитрое дело. Бросил в кастрюлю и забыл о них на какое-то время, делов-то. Но такой подход в корне отличается от итальянского. Поэтому у них это настоящая паста. При этом нет никакого тайного учение о том, как вкусно сварить макароны. Достаточно придерживаться нескольких простых правил.

Они настолько элементарны, что мы просто забываем о них. Или же никогда не слышали, так как кто-то не посчитал нужным научить нас такой мелочи. Из нескольких таких мелочей и состоит прелесть итальянской пасты. Делимся с вами кулинарными секретиками в этой статье.

Правила варки макаронов

Вода для макаронов

Итак, первый не всегда очевидный факт: для готовки лучше использовать фильтрованную или бутилированную воду. Мы часто ленимся и пропускаем этот пункт. И это фатальная ошибка в приготовлении макаронов, ведь вода из-под крана приводит к образованию налета и пенки во время варки.

Когда бросать макароны в воду

Важный нюанс: только после закипания. И то, нужно подождать минутку, когда она прокипит. Также не забывайте, что макароны ни в коем случае нельзя накрывать крышкой, иначе они быстро разварятся. Помните про золотую пропорцию: 100 г макаронных изделий на 1 л воды.

Когда солить воду

Солить воду рекомендуют сразу. Главное, не добавлять соль уже после макаронов. На 1 л воды вам понадобится всего 1 ч. л. приправы. А еще мы рекомендуем брать морскую соль, которая придаст блюду приятный вкусовой оттенок.

Миф про макароны

Помните про лайфхак о добавлении масла во время варки? Так вот, он не работает. Масло остается на поверхности воды и, если макароны успели прилипнуть, им уже ничто не поможет. Поэтому после добавления в воду их нужно просто один раз перемешать.

Последний совет, о котором, должно быть, знают все: варите макароны столько времени, сколько указано на упаковке. Обычно это занимает всего 10 минут. Макароны должны быть упругими, но никак не разваренными. Самая вкусная паста — та, что подали после приготовления. Помните, что макаронные изделия не любят, когда их долго хранят. Поделитесь этими советами с другими

