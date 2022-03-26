Как вкусно сварить картошку в мундире

Как вкусно сварить картошку в мундире Полезные советы
На чтение 2 мин. Опубликовано Обновлено
Содержание
  1. Подписывайтесь на новости RNT24 в
  2. Как приготовить вкусный картофель в мундире
  3. Достаточно соли
  4. Любимые пряности
  5. Растительное масло

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Существует множество ресторанов, в которых основное блюдо — идеально запечённый в мундире картофель. С разными добавками, воздушной мякотью и с аппетитной кожурой. Но чтобы он получился совсем как в ресторане, нужно знать, как вкусно сварить картошку. Да так, чтобы она разлетелась со стола быстрее пирожков.

На самом деле, ничего сложного в этом нет. Достаточно придерживаться трех простых правил и прибегнуть к одному простому ресторанному трюку.

Как приготовить вкусный картофель в мундире

© Depositphotos

Достаточно соли

Казалось бы, ну зачем добавлять соль, если кожура ее всё равно не сильно пропускает? Однако это заблуждение. На самом деле, соль нужна для повышения плотности воды, чтобы создать достаточное давление снаружи и не дать корнеплоду растрескаться под давлением изнутри. А также чтобы сделать аппетитную соленую корочку. Мякоть картофеля возьмет столько соли, сколько ей нужно.

© Depositphotos

Любимые пряности

Сам по себе картофель имеет ненавязчивый и мягкий вкус, который раскрывается с удвоенной силой, если добавить любимые специи. Да-да, прямо в воду, а как иначе. Для этого лучше всего подойдут кориандр, хмели-сунели, душистый перец, чеснок и, конечно, лавровый лист.

© Depositphotos

Растительное масло

Казалось бы, от растительного масла картофелю в кастрюле ни холодно, ни жарко. Но если разбирать по существу, как раз таки жарко. Масляная пленка на поверхности воды повышает температуру кипения, а это делает картофель еще более мягким. К тому же уменьшается время приготовления.

© Depositphotos

А следующим лайфхаком для картофеля пользуются в американских закусочных. Там картофель отваривают практически до полной готовности, после чего делают глубокий надрез и раскрывают его. С помощью вилки мякоть немного распушивают, добавляют кусочек сливочного масла сверху, специи и сыр. После чего отправляют в духовку до полной готовности. Вуаля! Идеальный гарнир готов.

© Depositphotos

Картофель в мундире имеет совершенно особенный вкус и аромат. Он просто незаменим во время пикников или перекусов, а еще его удобно сервировать. Если наша статья была вам полезна, поделитесь этой информацией с друзьями!

Фото на превью: depositphotos.com.

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