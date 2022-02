Как растение чеснок имеет весьма специфический запах, который к тому же долго остается во рту или на руках, но блюдам он придает непередаваемый вкус и аромат, потому из кулинарии он никогда не уйдет.

Другой вопрос в том, как вкусно приготовить чеснок и во что его добавлять, чтобы он не казался лишним и прекрасно гармонировал с блюдом. Как ни странно, но вариантов достаточно много. Поэтому даже простое меню можно сильно разнообразить с помощью чеснока.

Если хочется сделать привычное меню острее с помощью чеснока, рекомендуется попробовать следующее.

Как вкусно приготовить чеснок для разных блюд

Запеченный чеснок

Очищенные зубцы чеснока рекомендуется положить в фольгу вместе с кусочком масла и приправами, а после запечь. Как отдельное блюдо он, конечно, не подается, а вот к мясу или рыбе будет подходить идеально, особенно если последние не маринуются специально.

Карамелизированный чеснок

Очищенные зубчики чеснока рекомендуется проварить, а после легко обжарить до золотистой корочки в оливковом и сливочном масле. После того как он будет готов, его можно добавлять в кашу, к мясу и салатам. Вкус и запах чеснока будут более мягкими, а основной вид блюда не сильно изменится, но определенно станет вкуснее.

Чесночный бульон

Если нужно получить несильный запах чеснока, то рекомендуется сварить с ним бульон. В зависимости от того, какая нужна концентрация, столько его и придется варить, после чеснок вытягивается, и можно добавлять другие продукты. Особенно хорошо чеснок оттеняет вкус в крем-супе, но тут многое зависит от того, из чего приготовлен сам суп.

Чесночная намазка

Самый простой вариант на хлебе, который вкусно пахнет чесноком, но его не содержит. Для подобного эффекта блюдо или продукт смазывается маслом, в которое предварительно нарезают или выдавливают чеснок, а также добавляют зелень. Рецепт можно немного изменить, как и добавить какие-то другие специи, но суть в том, что из чеснока берется в основном сок, который смешивается с маслом. Получается и удобно, и вкусно.

Соусы с чесноком

Многие любят готовить соусы самостоятельно, и тут неважно, к мясу они или к салату: добавив в них немного чеснока, человек только сделает соус вкуснее. Самым простым вариантом является смешение сметаны, сливочного сыра, небольшого количества муки и зелени, что идеально подойдет и для мяса, и для салата.

Чеснок для фаршировки

Для этого рекомендуется смешать его с яйцом и майонезом, а после уже фаршировать какой-то определенный продукт. Особенно удачным будет сочетание с овощами. Естественно, можно добавить чеснок в мясной фарш и сделать начинку из него. Но добавлять нужно в незначительных количествах и желательно давленый или мелконарезанный чеснок.

Технически этот овощ действительно можно добавлять всюду. Решайте самостоятельно, что приготовить из чеснока. Проблема может быть в том, как тот или иной человек отнесется к запаху. А вот на еде он скажется только положительно, главное, не переборщить с количеством и консистенцией.

К слову, при готовке рекомендуется использовать очищенный чеснок. В противном случае сухие шкурки могут серьезно испортить блюдо, если готовить его целиком.

