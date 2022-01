С жареным луком всё становится вкуснее: гречка, мясо, картофель и даже несладкие вареники. Это самая простая заправка из всех, состоящая из одного ингредиента. В славянской кухне без нее никуда! При том, что лук идет практически во все блюда, далеко не каждая хозяйка знает, как вкусно пожарить лук. Тот самый, золотистого цвета, мягкий внутри и хрустящий снаружи.

Именно такой лук придает особый шарм всем остальным продуктам. Осталось только сделать так, чтобы он при этом не был горьким и получался идеально из раза в раз. Делимся с вами основными секретами его приготовления.

Как правильно пожарить лук

Иногда дело вовсе не в плохой сковороде, а технике и подготовке. Здесь мы собрали самые популярные ошибки, которые мешают добиться нужного результата. А также пару полезных советов.

Не жарьте весь лук сразу — в нём много воды, и при больших количествах он будет тушиться, а не жариться.

После нарезки сразу отправляйте его на сковороду.

Не оставляйте лук без присмотра — его нужно постоянно помешивать.

Включите средний огонь, а сам продукт добавляйте лишь после того, как хорошо прогреется сковорода с маслом.

Ни в коем случае не жарьте лук и морковь одновременно: пока морковь будет доготавливаться, лук уже сгорит. Поэтому добавляйте его через 10 минут после моркови.

Рецепт вкусного жареного лука

Всё просто: на 2 средних луковицы вам понадобится всего 4 ст. л. растительного масла. Дайте маслу хорошо прогреться на сковороде, около 3-4 минут. Только после этого добавьте очищенный лук, нарезанный кубиками. Жарка займет у вас около 10 минут, при этом не забывайте постоянно помешивать.

Если вам захотелось приготовить не просто лук, а полноценную закуску, добавьте к рецепту 30 г сахара и 5 ст. л. бальзамического уксуса (или соевого соуса). Когда лук почти пожарился, добавьте эти ингредиенты, чтобы карамелизировать его. Вуаля! Лук получается чуть мягче, а также слаще и намного вкуснее.

Если придерживаться этих правил, золотистую заправку можно приготовить в любых условиях, даже полевых. Также рекомендуем не солить лук в самом начале, ведь тогда он становится вялым. А вы знали, как жарить лук правильно? Уверены, вашим друзьям это будет тоже интересно!

