Как вернуть доверие любимого



Иногда у пары возникают подозрения во лжи или даже предательстве. Подобная ситуация осложняет светлое совместное будущее. Не лучшими решениями являются просто забыть про обман или сразу расстаться. Важно попробовать сохранить союз, для этого нужно понять, как вернуть доверие в семье. В каких ситуациях стоит бороться за сохранение отношений?

Instruction

1. Если недоверие является результатом случайной ошибки или вынужденных обстоятельств, то скорее всего виновник будет стремиться исправиться в глазах своей половинки. Только полноценный брак, в котором супруги процветаю, имеет шанс на возвращение доверия.

2. Если человек регулярно совершает недостойные поступки, потакает низменным инстинктам, то стоит задуматься о продолжении такого союза. Когда один из партнеров постоянно ухудшает положение в семье, не старается исправить свое поведение, то возможно, лучше перестать надеяться на совместное счастливое будущее.

3. Как вернуть доверие после обмана? Партнер может прибегать ко лжи, чтобы выставить себя в более выгодном свете или из-за страха разочаровать. Он скрывает компрометирующую информацию или личные проблемы. Серьезный обман безусловно меняет отношения, возникают конфликты. Специалисты рекомендуют в таких случаях придерживаться следующих рекомендация для сохранения союза: обязательно нужно начать с признания во лжи, показать настоящее раскаяние, рассказать о причине обмана, настроиться на негативную реакцию партнера. Однако, не следует все время унижаться после этого и постоянно оправдываться перед партнером.

4. Что делать после измены? Очень тяжело пережить неверность супруга. Прежде всего стоит выяснить причину. Если пара решила попробовать продолжать отношения, психологи рекомендуют изменнику следующее: признать вину и рассказать причину поступка, была ли неверность случайностью под давлением обстоятельств или длительной связью, пробовать заслужить доверие, выполняя домашние обязанности, держать обещания, установить эмоциональную связь с партнером, включить романтику в отношения, стараться быть нежным и внимательным, внести разнообразие в жизнь семьи, вместе проводить больше времени, участвовать в совместных мероприятиях.

5. Как простить сильную обиду? Любого человека может сильно задеть даже случайный поступок партнера. Если такое произошло от незнания или начального этапа союза, достаточно обговорить границы поведения и принести искренние извинения. Если обидный поступок был преднамеренным, то нужно выяснить причину конфликта. Возможно, это является ответной реакцией на неправильные действия партнёра.

Note

Реанимация отношений – трудная работа, в которой должны участвовать оба партнера. Они должны кардинально пересмотреть свой брак, чтобы не повторить ошибок.

Useful advice

Чтобы помириться, следуйте следующим советам: обговорите возникшие эмоции и переживания, попробуйте поставить себя на место другого, подробно разложите свои отношения, отметьте отрицательные и положительные ситуации, искренне извинитесь за ошибки.



