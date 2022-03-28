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Как вернуть доверие JuliaPsychologist



Instruction

1. В каких ситуациях стоит бороться за сохранение отношений?

Если недоверие является результатом случайной ошибки или вынужденных обстоятельств, то скорее всего виновник будет стремиться исправиться в глазах своей половинки. Только полноценный брак, в котором супруги процветаю, имеет шанс на возвращение доверия. Если человек регулярно совершает недостойные поступки, потакает низменным инстинктам, то стоит задуматься о продолжении такого союза. Когда один из партнеров постоянно ухудшает положение в семье, не старается исправить свое поведение, то возможно, лучше перестать надеяться на совместное счастливое будущее.

2. Как вернуть доверие после обмана?

Партнер может прибегать ко лжи, чтобы выставить себя в более выгодном свете или из-за страха разочаровать. Он скрывает компрометирующую информацию или личные проблемы. Серьезный обман безусловно меняет отношения, возникают конфликты. Специалисты рекомендуют в таких случаях придерживаться следующих рекомендация для сохранения союза: обязательно нужно начать с признания во лжи, показать настоящее раскаяние, рассказать о причине обмана, настроиться на негативную реакцию партнера. Однако, не следует все время унижаться после этого и постоянно оправдываться перед партнером.

3. Что делать после измены?

Очень тяжело пережить неверность супруга. Прежде всего стоит выяснить причину. Если пара решила попробовать продолжать отношения, психологи рекомендуют изменнику следующее: признать вину и рассказать причину поступка, была ли неверность случайностью под давлением обстоятельств или длительной связью, пробовать заслужить доверие, выполняя домашние обязанности, держать обещания, установить эмоциональную связь с партнером, включить романтику в отношения, стараться быть нежным и внимательным, внести разнообразие в жизнь семьи, вместе проводить больше времени, участвовать в совместных мероприятиях.

4. Как простить сильную обиду?

Любого человека может сильно задеть даже случайный поступок партнера. Если такое произошло от незнания или начального этапа союза, достаточно обговорить границы поведения и принести искренние извинения. Если обидный поступок был преднамеренным, то нужно выяснить причину конфликта. Возможно, это является ответной реакцией на неправильные действия партнёра.

Note

Реанимация отношений – трудная работа, в которой должны участвовать оба партнера. Они должны кардинально пересмотреть свой брак, чтобы не повторить ошибок.

Useful advice

Чтобы помириться, следуйте следующим советам: обговорите возникшие эмоции и переживания, попробуйте поставить себя на место другого, подробно разложите свои отношения, отметьте отрицательные и положительные ситуации, искренне извинитесь за ошибки.



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