Как варить рыбу: тонкости приготовления

Рыба — один из важнейших продуктов в нашем рационе. В ней содержится омега-3 и фосфор, а также белок. Приготовить рыбу можно разными способами, но самой полезной по праву считается вареная. Мясо можно съесть отдельно с гарниром, а из бульона приготовить суп или соус. Чтобы сохранить максимум вкуса и полезных веществ, необходимо знать, как правильно варить рыбу.

Казалось бы, что сложного в отваривании рыбы? Почистил, сложил в кастрюлю, залил водой и пускай булькает. Но не всё так просто. Даже в такой базовой кулинарии есть свои секреты. Например, зависимости от того, что вы планируете готовить, тушку нужно положить в горячую или холодную воду. Об этой и других тонкостях читайте дальше. А в конце вас ждет рецепт сочной вареной рыбки по-польски.

Как правильно варить рыбу

Рыбный бульон

Если вы решили приготовить рыбу, чтобы получить ароматный бульон, тогда положите продукт в холодную воду. Большую наваристость блюду дадут те части, которые мы обычно выбрасываем: кости, голова, хвост и плавники.

Пригодится и мелкая рыбешка. Мяса в ней мало, так что для бульона она подойдет идеально. Вам даже чистить ее не придется, необходимо только удалить жабры и глаза. Эти части следует убрать и в крупных головах. Чтобы сохранить прозрачность жидкости, варите мелкие тушки и прочие части завернутыми в марлю.

Если же хотите похлебать ухи, тогда можно положить более крупную рыбку. Вкусный суп получится из таких речных обитателей, как окунь, карась и судак. Их морских отдайте предпочтение треске, морскому окуню и белой рыбе.

Чтобы сварить бульон, поместите рыбу в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите жидкость до кипения на среднем огне, снимите пену и убавьте огонь до минимума. Время приготовления — 40–60 минут. Если будет появляться пена, постоянно ее убирайте, иначе жидкость станет мутной. В конце готовый бульон нужно процедить.

Не стоит забывать о добавках. Немного лука, моркови и зелени разнообразят вкус будущего блюда. Для остроты можете положить перец чили, а для аромата — корень петрушки. А вот солить бульон лучше всего в конце.

Мясо рыбы

Если ваша основная цель — отварить филе (или добавить рыбу в уже готовый бульон), тогда мясо закладывают в горячую воду. Но учтите, что жидкость не должна активно булькать. Как только вода будет близка к кипению, убавьте огонь, и лишь тогда кладите рыбу.

Кусочкам размером 2х2 см достаточно 5 минут, чтобы дойти до готовности. Более того, проварив их 1 минуту, вы смело можете снять кастрюлю с огня. Рыбье мясо дойдет само, только накройте посуду крышкой.

Бурное кипение может стать причиной того, что филе (или целая рыба) начнет развариваться и терять форму. Старайтесь не переварить мясо. Куски среднего размера будут готовы через 10–15 минут, а целой рыбине понадобится от 15 до 25 минут, в зависимости от размера.

Приготовление рыбы на пару

В воде варить хорошо, а на пару — еще лучше. Так рыба сохраняет все свои полезные свойства и остается сочной. Вам пригодится пароварка. А владельцам скороварки или мультиварки еще проще. Первая ускорит процесс в два раза, вторая требует от вас только правильно выбрать режим.

Если дома нет специальной техники, можете использовать старую добрую водяную баню. Как варить рыбу на пару? Доведите воду в кастрюле до кипения, внутрь поместите металлический дуршлаг. Он не должен касаться поверхности воды. Выложите рыбу и готовьте под крышкой.

Отварная рыба по-польски

Ингредиенты

1 тушка судака

100 мл рыбного бульона

1 ст. л. лимонного сока

50 г сливочного масла

1 морковь

2 яйца

1 луковица

0,5 пуч. петрушки

1–2 лавровых листа

1 щеп. сухого имбиря

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Если рыба замороженная, за сутки переложите ее из морозилки в холодильник. Она должна разморозиться медленно, без ускорения процесса водой. Удалите плавники и хвост, разделайте тушку на крупные куски. Поместите рыбу в кастрюлю с горячей водой (чтобы она покрыла куски), доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и снимите пену. Крупно нарежьте лук и морковь, добавьте к рыбе вместе с имбирем, лавровым листом, перцем и солью. Добавьте в бульон несколько веточек петрушки. Готовьте рыбу 30 минут, периодически снимая пену. Готовый бульон процедите через сито, затем смешайте со сливочным маслом. Отварите яйца, натрите на мелкой терке и добавьте в бульон. Туда же отправьте измельченную зелень, лимонный сок, немного соли и перца. Выложите кусочки рыбы на тарелку и полейте соусом. В качестве гарнира используйте картофель, рис или отварные овощи.

Эти простые хитрости помогут вам сделать вареную рыбу ароматной и сочной. Для тех, кто всё же предпочитает ее жарить, тоже есть парочка советов. С ними вы забудете, что такое неприятный запах и брызги жира по всей кухне. Сохраняйте и делитесь с друзьями!

