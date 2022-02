Как варить куриный бульон, чтобы он стал полезным

Каждый раз, когда у меня появлялись признаки простуды, мама или бабушка варили бульон из курицы. Похлебав горячей юшки, я забиралась в теплую постель, а на утро была как огурчик. Не зря говорят, что этот суп обладает лечебными свойствами. В нём полно витаминов и белка. А, чтобы сохранить их все в процессе термической обработки, нужно знать, как правильно варить куриный бульон.

© Depositphotos

Бабушка обучила меня всем тонкостям приготовления этого целительного эликсира. У нее он всегда получался наваристым, но не жирным, прозрачным и ароматным. Теперь легкий супчик и в моей семье стал незаменимым помощником при простудных заболеваниях. А еще он положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, нервной и сердечно-сосудистой систем. Что же особенность куриного бульона?

Как правильно варить лечебный куриный бульон

Из чего варить

Из куриного мяса, очевидно же! Оно то так, но курица курице рознь. Обычные бройлеры, которые заполонили все магазины, не слишком подходят. Их нежное мясо быстро разваривается и навара от него мало. Совсем другое дело — домашняя суповая курочка. Эту видавшую виды несушку можно варить часами, получив идеальный бульон.

© Depositphotos

Если найти такую проблематично, тогда купите в магазине суповой набор. Он состоит из куриного остова и прочих частей, которые обычно выбрасывают. Неплохой суп получается из крыл и голеней. А вот использовать грудку больше похоже на кощунство. И мясо испортите, и вместо бульона похлебаете водички с неопределенным вкусом.

Какую выбрать воду

Даже из самой лучшей курицы не сварить отличный бульон, если прогадать с водой. Ведь именно она остается в конце. Только представьте, во что превратится блюдо, если от него будет нести хлоркой. Поэтому оставьте водопроводную воду для других нужд, а в кастрюлю налейте питьевую или фильтрованную.

© Depositphotos

Сразу рассчитайте, сколько воды нужно взять, чтобы не пришлось потом доливать. Это, казалось бы, безвредное действие может свести на нет все старания. На курицу весом 1–1,2 кг вам понадобится 5 л воды. Из них во время варки испарится 1–2 л. А остальное впитает максимум полезного. Если вы всё же просчитались, тогда доливайте только кипяток.

Какими специями приправить

Лучше не злоупотреблять ароматными специями, потому что они перебивают естественный вкус и запах курицы. Максимум, что вы можете позволить, — несколько стебельков укропа без листьев. Их оставьте на посыпку готового супа. Кстати, для насыщенности вкуса положите вместе с курицей крупно нарезанные лук, морковь и сельдерей.

© Depositphotos

Когда солить

Точного ответа на этот вопрос нет. Одни утверждают, что солить лучше в начале. Другие уверены, что добавлять соль следует ближе к концу варки. Мой совет: посолите воду совсем немного после закипания, а когда жидкость выкипит, попробуйте. Если соли маловато, подсыпать всегда успеете.

© Depositphotos

Стоит ли снимать пену

С эстетической точки зрения этот этап очень важен. Но, если вы желаете приготовить полезный бульон богатый белком, пену лучше оставить. В ней сконцентрирована большая часть питательных веществ. Чтобы сохранить жидкость прозрачной, достаточно варить мясо на медленном огне, не позволяя бурно кипеть. В конце следует процедить бульон через марлю, сложенную в несколько раз.

© Depositphotos

Как хранить

Когда бульон остынет, уберите его в холодильник. Так он спокойно простоит 5 дней. Для более длительного хранения можете отправить куриный отвар в морозильную камеру, разлив по специальным пакетам.

Также готовый бульон легко превратить в бульонные кубики. Просто уварите его в 5 раз и налейте в ячейки формы для льда. Захотели супа? Бросьте кубик в воду, добавьте овощей — и наваристое первое готово.

© Depositphotos

Мне бульон из курицы больше похож на волшебное снадобье. Пускай он и не панацея от всех болезней, но иммунитет однозначно укрепляет. Так что не поленитесь и приготовьте немного для себя и семьи. Тем более, теперь вы знаете все секретики. Не забудьте поделиться ими с друзьями!

Фото на превью: depositphotos.com.

The post Как варить куриный бульон, чтобы он стал полезным appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!