Как варить крупную свеклу: резать или нет

Свекла как продукт питания известна человечеству с давних времен, ее корнеплоды даже использовали как лекарство. Это не удивительно, ведь этот овощ и сейчас признают полезным при анемии, гипертонии, заболеваниях печени, сердца и сосудов и при других проблемах со здоровьем.

Как варить крупную свеклу: простые приемы приготовления

Но для того, чтобы использовать свеклу в пищу, нужно знать, как ее правильно приготовить. В этом материале мы с вами разберемся, как правильно варить корнеплоды. Многих так же интересует вопрос: можно ли варить разрезанную свеклу? Ведь иногда этот овощ бывает очень крупным.

Общие советы

Перед варкой свеклу достаточно хорошо промыть и поместить в кастрюлю с водой. Если плоды небольшие, разрезать не нужно. Варим около часа (если свекла старая и большая, то может понадобиться больше времени), потом заливаем холодной водой, чтобы легче было чистить. Так же можно добавить в воду 1 столовую ложку сахара или уксуса, чтобы сохранить цвет свеклы.

Как варить крупную свеклу

Если не разрезать крупные корнеплоды, время варки будет очень долгим. Но если разрезать их, то свекла потеряет часть сока, что отразится на цвете и вкусе. Как же быть? Можно, например, разрезать овощ заранее, чтобы образовалась защитная корочка, которая воспрепятствует вытеканию сока.

Вареная свекла в микроволновке

Если вам нужно отварить свеклу очень быстро, используйте микроволновку. Очистите свеклу, если она большая — разрежьте на куски. Поместите в целлофановый пакет, набрав в него воздух, завяжите, положите в тарелку. Поместите емкость в микроволновку, выберите режим с мощностью 800 Вт. Так ваша свекла будет готова за 7-10 минут (зависимо от размера). Если корнеплоды большие и вы их не разрезали – за 15-20 минут.

Как видите, даже большую свеклу, порезанную на части, вполне можно приготовить и способом варки, и в микроволновой печи, сэкономив свое время. Как бы вы ее не готовили, помните, что это очень полезный овощ, который обязательно должен быть в вашем рационе.

