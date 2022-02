Как варить картофель в мундире, чтобы он не трескался

Наверное, как и многие хозяйки, я варю картошку на салат прямо в кожуре. Потом быстро очищаю ее, а мякоть нарезаю цельными кубиками. Так они не разваливаются как в процессе нарезки, так и во время перемешивания салата. Есть лишь одно «‎но». Нужно научиться варить картофель в мундире так, чтобы не трескалась кожура.

С вами тоже такое случалось, не спорьте. Поставила картофель вариться и отошла минут на 20. Ну что может произойти? А когда вернулась, весь картофель потрескался, мякоть вылезла. Ни вкуса, ни вида приличного. Ну как такую картошку подавать на стол? Чтобы избежать подобной ситуации, воспользуйтесь лайфхаком.

Как правильно варить картофель в мундире

Чтобы сохранить кожу картофеля целой в процессе варки, во время кипения добавьте в воду несколько капель уксуса. Опытные хозяйки говорят, что на двухлитровую кастрюлю будет достаточно всего 5 капель. Такое его количество никак не повлияет на вкус сваренного картофеля, зато сохранит кожуру целой.

Раньше, чтобы картофель в мундире не лопался при варке, я специально добавляла в него побольше соли. Заметила, что лишнюю он не вбирает, а кожура чаще всего остается целой. А еще стараюсь варить картошку приблизительно одного размера, чтобы она была готовой одновременно. В противном случае меньший картофель обязательно разваривается и лопает.

А вообще, стараюсь варить картофель в мундире на среднем или маленьком огне. Уж если не повезло, лопнувшую картофелину оставляю на пюре. Добавляю его в тесто использую в качестве начинки для пирожков. Не пропадать ведь добру! А как вы готовите картошку в мундирах? Делитесь опытом!

