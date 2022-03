Как увеличить урожай клубники с помощью горчицы

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...





Кто же не хочет поесть летом сочной и сладкой клубники. Весной и даже летом огородники готовят грядки для посадки и ухаживают за прошлогодними клубнями, чтобы растения хорошо развивались и приносили плоды в этом году. Опытные дачники также вносят удобрения, которые помогут увеличить урожай клубники. Редакция «Со Вкусом» поделится практическими советами приготовления подкормки.

Сосед по даче утверждает, что ему удалось удвоить урожай клубники именно таким способом. Действительно, простое народное средство из горчицы не раз выручало, даже когда погодные условия не сулят ничего хорошего для роста ягод. К тому же порошок защищает плоды от долгоносиков и других вредителей.

© Depositphotos

Как вносить удобрение, чтобы улучшить урожай клубники

Для того, чтобы увеличить количество ягод клубники, тебе пригодится обычный горчичный порошок. Он достаточно дешевый, поэтому много тратить на удобрение не придется. К тому же натуральное средство не вредит качеству клубники, в отличии от химии.

Как действует горчица

Все дело в том, что большинство ягод даже не успевают сформироваться еще на этапе цветения. Происходит так в основном из-за очень прожорливого насекомого — долгоносика. Этот вредитель объедает цветки. Соответственно, они не запыляются и не преобразовываются в ягоду. Горчица считается достаточно эффективным средством против такой напасти. Вредители не любят острое, посколько оно буквально их обжигает. Другие насекомые, которые уничтожают цветение, также подвергаются действию средства.

© Depositphotos

С помощью горчицы можно защищать не только цветки, но и сами ягоды. Тогда не придется боятся, что слизни или медведки съедят урожай клубники. Горчичный порошок не оставляет запаха и привкуса на ягодах. Достаточно просто хорошенько промыть их под проточной водой, чтобы избавиться от остроты. Вот и получается, что защитив цветы и ягоды на этапе созревания, вы сохраните те клубнички, которые раньше просто пропадали. Таким способом и удвоится урожай.

© Depositphotos

Как применять горчицу, чтобы защитить урожай клубники

Данный лайфхак, как улучшить урожай клубники, очень просто воплотить в жизнь. Для этого даже не обязательно готовить особые растворы. Чтобы защитить ягоды от вредителей, достаточно просто посыпать грядки и кусты горчичным порошком. Делать это нужно как только начали формироваться цветки и на этапе созревания ягод. В общем, достаточно один раз внести средство. Тем не менее после продолжительных дождей лучше снова посыпать растения порошком, но уже в меньших количествах. Не стоит усердствовать, горчица должна быть слегка распорошена на клубнике, а не покрывать ее слоями. Тогда для растений не будет никакой угрозы. Более того, горчица также удобряет грунт вокруг, что дает сладким ягодам больше сил для роста.

© Depositphotos

Как видите, увеличить урожай клубники можно достаточно просто с помощью горчичного порошка. Некоторые опытные садоводы и огородники даже советуют с осени высаживать горчицу в местах, которые хотите удобрить. Безусловно, этот лайфхак доказал свою эффективность. Вы также можете найти больше советов по уходу за кустами клубники в этой статье.

The post Как увеличить урожай клубники с помощью горчицы appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!