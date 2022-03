Как увеличить урожай клубники на даче

Подписывайтесь на новости RNT24 в

В прошлом году урожай клубники на даче мою мать не удовлетворил. Хватило лишь на дюжину баночек варенья и перекусы сырыми ягодами. Поэтому зимой мама проконсультировалась с более опытной дачницей. Как увеличить урожай клубники, та поведала забесплатно.

Оказывается, химией «кормят‎» клубнику только те, кто стремится к быстрым и легким результатам. ‎Наша соседка, к примеру, за сезон собирает с грядки 4 ведра сладких ягод. При этому использует лишь натуральные удобрения. Как она советует ухаживать за клубникой, чтобы был щедрый урожай, читайте далее.

Как увеличить урожай клубники, следуя 3 простым правилам

Правило № 1. Корректный полив

Ни для кого не секрет, что клубника любит влагу. Однако это не значит, что грядки нужно заливать водой. Ведь так вы рискуете натравить на растения грибковые инфекции. Опытные садоводы летом рекомендуют поливать клубнику 2 раза на день: утром и вечером, при чём до 18:00. Следите, чтобы вода на грядке не стояла, а полностью впитывалась.

Правило № 2. Не брезгуйте мульчированием

Чтобы почва не пересыхала днем, а также во избежание роста сорняков, выложите между рядами клубники мульчу. Обычно садоводы мульчируют грунт соломой: тем же выкошенным сорняком. Если есть возможность, используйте торф с перегноем. Они насытят почву полезными элементами. Больше вариантов мульчи найдете по ссылке.

Правило № 3. Только натуральные удобрения

Как я уже писала, наша соседка принципиально не использует химию в качестве удобрений. Вместо нее она стимулирует рост клубники натуральными продуктами. К примеру, готовит подкормку на основе древесной золы. Для этого возьмите 200 г золы на 10 л воды. На 1 куст выливаем 0,5 л раствора.

Не менее эффективна подкормка на основе птичьего помета. Берем 1 л помета на 3 л воды. 1 литр концентрата разбавьте в 5 л теплой воды. Как и с предыдущей подкормкой, на один куст идет 0,5 л раствора. На нашем сайте вы также найдете рецепты подкормки из кефира и горчицы.

В начале лета многие заядлые дачники задаются вопросом, как увеличить урожай клубники в этом сезоне. Ведь так хочется лакомиться сладкой ягодой из собственной грядки. У вас есть опыт в данном вопросе? Делитесь им с нами и другими читателями!

