Свежую зелень я очень люблю. Добавляю ее буквально во все блюда: от супов до закусок. Этот продукт придает блюду неповторимый аромат и интересный вкусовой оттенок. Да еще и полезно! Зимой выращиваю зелень на подоконнике, а летом — на даче. Однако в последние пару лет заметила, что всхожесть укропа ухудшилась.

Повезло мне с соседом по даче, к которому я регулярно обращаюсь за советами, помощью и хитростями. У него-то урожай всегда щедрый, здоровый и пышный! Чудо-сосед рассказал, как ускорить всхожесть укропа. Теперь и моя зелень радует глаз.

Как улучшить всхожесть укропа

Обязательно размачивайте семена укропа перед посадкой. © Depositphotos Не забывайте про удобрения. Для опрыскивания зелени подойдет раствор из нашатырного спирта: 1 ч. л. аммиака на 1 л воды. Благодаря этой подкормке укроп быстро нарастит пышную зеленую массу. Используйте древесную золу в качестве удобрения. В ней есть фосфор и калий, которые способствуют росту укропа. В Растворите 1 ст. л. нашатыря и 1 стак. золы в ведре воды. Процедите раствор и полейте зелень через неделю после посадки. После этого повторяйте процедуру каждые 7–10 дней.

Не поленитесь приложить усилия для получения шикарного урожая укропа в этом году. Свежая зелень не только украшает блюда, но и является источником витаминов и полезных микроэлементов. В какие блюда вы обычно добавляете зелень укропа?

