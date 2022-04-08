Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...





Как украсить дом гирляндой tima-ru



Рождественская гирлянда со светодиодными огнями, безделушками или самодельной отделкой – одно из самых красивых украшений. Рождественская гирлянда красиво украсит камин, окно или лестницу. Мы собрали интересные идеи для гирлянды, которую вы можете украсить дом к праздникам. Смотрите также простые инструкции о том, как сделать это самостоятельно.Декоративные гирлянды были в моде уже несколько лет. О таком украшении дома на праздники стоит подумать, если нас волнует неповторимая атмосфера. Праздничная гирлянда может быть приготовлена в традиционном варианте из настоящих еловых веток или современной-на веревке или каминной цепочке. Самым простым решением, но очень эффектным, будет световая гирлянда.Рождественская гирлянда для камина, лестницы или окнаГирлянда может висеть практически везде – там, где есть место для нее и где она будет красиво выставлена. Если вы поместите его над камином (и, кроме того, повесьте там рождественские носки для небольших подарков), вы получите американский взгляд. Также красиво смотрятся гирлянды, висящие над окном, на карнизе, над дверью, на перилах лестницы, а также на комоде или просто на стене.Зеленые гирлянды из еловых (или искусственных, имитирующих ель) веток, висящих над камином, окном или на лестнице, прекрасно сочетаются с елкой и праздничным камином для стола. Если в квартире нет места для елки, то такая зеленая гирлянда, украшенная огнями и безделушками, с успехом может заменить ее.Вы также можете повесить его на перила балкона. Наружная гирлянда, особенно освещенная цветными огнями, порадует глаз не только домочадцев и гостей, но и прохожих.Рождественская гирлянда, украшенная огнями, безделушками, сухофруктамиЕсли у вас есть лишние рождественские украшения, просто используйте их для украшения рождественской гирлянды. В этой роли подойдут любые огни (при условии, что рядом с местом, где вы повесите гирлянду, у вас есть электрическая розетка для их подключения), безделушки, цепочки, деревянные фигурки и другие декоративные подвески. Рождественская гирлянда со светодиодными огнями прекрасно смотрится как внутри, так и снаружи. Простая Праздничная гирлянда с безделушками и еловыми веточками может стать украшением как в современном, так и в традиционном интерьере.Если вы хотите сами приготовить украшение рождественской гирлянды, для этого используйте сушеные ломтики апельсина, шишки (их можно покрасить, например, золотой или серебряной краской), палочки корицы, звездочки аниса и т. д.



Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)

загрузка...